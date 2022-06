QUALO permite tener una única app para la información localizada de múltiples servicios Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 13:31 h (CET)

Cuando un cliente acude a un comercio, restaurante, tienda u hotel, sus propietarios tienen el deber de ofrecerle información sobre los productos o servicios, y también distinto contenido de interés vinculado a su compañía. Por eso, es importante digitalizar la empresa y así evitar el uso de los folletos o cartas de papel que exponen a las personas a contactos y posibles contagios, así como las pegatinas con códigos QR en cada rincón del local.

En tal sentido, QUALO es una aplicación que permite el acceso universal a información contextual localizada en tiempo real, facilitando la comunicación con los usuarios.

La transformación de un negocio en Zona QUALO Adherirse a QUALO supone una serie de ventajas no solo en lo que respecta al servicio hacia los clientes, sino también como valor añadido a los propios canales de información ya existentes como páginas web o apps corporativas. De esta manera, además de digitalizar la empresa, se podrá brindar universalidad e inmediatez de acceso a contenidos selectivos e información filtrada según la localización de los usuarios.

Así, los clientes solo deberán instalar la aplicación de QUALO y la empresa será capaz de ofrecerles datos específicos de su negocio y, a su vez, disponer de estadísticas de detección y acceso a la información contextual asociada a cada una de las localizaciones. Esto le permitirá a la compañía adaptar el material informativo a las demandas y necesidades propias y de los usuarios. Por ejemplo, los restaurantes y bares podrán mostrar sus cartas y menús, los hoteles serán capaces de dar a conocer sus servicios y horarios, y los cines, teatros y museos, sus accesos, turnos y entradas.

¿Cómo funciona QUALO? Colocando una QUALO Box en cualquier punto del local o establecimiento, los móviles de los clientes la detectarán con la app, dando automáticamente acceso a toda la información contextual del negocio, de acuerdo a su naturaleza y localización. De esta forma, los usuarios no tendrán que navegar por toda una página web corporativa o aplicación móvil, sino que recibirán datos concretos e importantes para esa ubicación.

Con una cobertura total de toda la superficie del local y un panel de administración sencillo, rápido e intuitivo, los propietarios podrán gestionar fácilmente la información y los contenidos, sin topes de enlaces o imágenes y con una cuenta de cliente de QUALO para controlar las balizas.

Por lo tanto, contar con este servicio es fundamental no solo para mejorar la comunicación y la fidelización de los clientes, sino también para digitalizar la empresa y hacer uso de los datos para potenciar su funcionamiento.



