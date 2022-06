NEXT Abogados, dirigida por Rafael Núñez Blázquez, obtiene cinco sentencias favorables ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid Con casi una década de experiencia judicial, continúa ofreciendo servicios jurídicos de alta calidad técnica Redacción

viernes, 17 de junio de 2022, 09:09 h (CET) NEXT Abogados, el despacho liderado por el Rafael Núñez Blázquez, experto en materia tributaria, tras tres sentencias exitosas a favor de los clientes del despacho, se enfrenta a una nueva disputa judicial de uno de sus clientes en contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La AEAT buscaba imponer a un contribuyente una deuda por encima de los 400.000 € en infracciones producida por la violación de los Procedimientos de Comprobación Limitada, en concreto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios de los años 2011, 2013 y 2014.

Durante la apertura de tres procesos de los ejercicios anteriores, la AEAT actuó en comprobación de las circunstancias, hechos, y explotaciones que determinaron la responsabilidad tributaria del contribuyente en el Impuesto sobre la Renta.

Tras la inspección, la Agencia Tributaria decidió ejercer su potestad y penalizar los respectivos ejercicios del contribuyente, así como la imposición de recargos de apremio e intereses por la demora a la deuda inicialmente establecida.

Durante el proceso de exploración de las declaraciones de la AEAT el equipo del despacho logró identificar una serie de irregularidades en la tramitación de los presentes procedimientos tributarios.

Rafael Nuñez Blazquez, su estrategia para las sentencias favorables

Next abogados presentó la evidencia recabada directamente ante la Agencia Tributaria mediante un recurso de reposición, aplicado bajo la máxima calidad jurídica de su servicio. Seguidamente, presentaron ante los Tribunales Económico-Administrativos la recopilación de algunos defectos en las declaraciones a través de una vía económico-administrativa y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en vía contencioso-administrativa.

El trabajo realizado por el equipo de Rafael Núñez Blázquez terminó dando sus frutos al obtener el establecimiento de cuatro sentencias totalmente estimatorias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Actualmente se encuentran en espera de una quinta sentencia.

Las respectivas sentencias se declararon “no conformes a Derecho de las resoluciones recurridas, las anula y las deja sin efecto, así como las Liquidaciones, Acuerdos Sancionadores y Providencias de apremio de los que traen causa, declarando además el derecho del recurrente a la devolución de las cantidades que hubiera ingresado por tales conceptos con los intereses de demora correspondientes, con la imposición de costas a la Administración demandada”.

El despacho de NEXT Abogados celebró el cierre del caso con la obtención de la estimación por parte de los Tribunales de la totalidad de las deudas exigidas y en su mayoría pagadas con respecto a los ejercicios 2011, 2013 y 2014. Por otro lado, ahora la Administración Tributaria tiene la tarea de ejecutar las resoluciones y proceder a la devolución no solo de lo exigido e indebidamente ingresado, sino también de las costas en que ha sido condenada expresamente cada una de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las devoluciones de impuestos indebidamente ingresados superan los 450.000 euros.



Con casi una década de experiencia judicial, NEXT Abogados de la mano de su fundador Rafael Núñez Blázquez continúa ofreciendo servicios jurídicos de alta calidad técnica en las áreas de derecho fiscal, mercantil, inmobiliario, administrativo, procesal, legal y de nuevas tecnologías.

