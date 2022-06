ZuriCenter revoluciona los espacios de coworking en Madrid Con más de 25 años de experiencia en el sector, entiende a la perfección cuáles son las necesidades con las que cuentan sus usuarios Redacción

viernes, 17 de junio de 2022, 09:03 h (CET) Durante los últimos años, no han sido pocos los espacios que se han redefinido por completo a raíz de la irrupción de la pandemia y, por ende, de los procesos de transformación digital. De manera progresiva, España se ha tenido que poner al mismo nivel que el resto de nuestros socios europeos, mucho más relacionados con la digitalización, el ecommerce y las nuevas formas de organización laboral que surgen en torno a ambos.

Dentro de todo este escenario, han sido los coworkings uno de los grandes especializados. Espacios de trabajo compartidos que, al contrario de lo que ocurre en las oficinas tradicionales, dan servicio a personas que trabajan para diferentes empresas o que ofrecen sus servicios como freelancers. De entre todas las empresas que conforman este tipo de lugares, es el centro de negocios Madrid, ZuriCenter, uno de los que ha logrado consolidarse como uno de los espacios de referencia.

Despachos privados, oficinas flexibles y mucha libertad para todos sus usuarios

Con más de 25 años de experiencia en el sector, ZuriCenter ha entendido a la perfección cuáles son las necesidades con las que cuentan sus usuarios. Por ello, ha adaptado su carta de productos y de servicios a las mismas. Siempre con el objetivo de poder crear una experiencia lo más optimizada posible. De entre los diferentes servicios que podemos encontrar, estos son los principales.

Alquiler de despachos privados El alquiler de despachos privados es una de las opciones por las que se decantan un mayor número de emprendedores que buscan un lugar desde el que trabajar en solitario, pero apoyado por una comunidad detrás para sus momentos de ocio. Ofrecen una imagen mucho más corporativa y seria, heredando características similares a las oficinas tradicionales. Pero con todas las garantías de sentirse respaldados por ZuriCenter.

Entre las diferentes características que se encuentran en este tipo de oficinas, nos encontramos con el apoyo de una secretaria o secretario bilingüe, una línea de teléfono exclusiva, atención a clientes y proveedores o el logotipo de la entrada en el directorio de la empresa, entre otras muchas opciones.

Despachos colectivos Los despachos colectivos son otra opción que guarda muchas características con el anterior, pero que son compartidos por varias personas. En la mayoría de los casos, estos usuarios no pertenecen a una misma empresa, sino que forman parte de varias de ellas. Además del domicilio fiscal, la línea de teléfono exclusiva o la limpieza diaria, entre muchas otras opciones, también nos ofrecen un mayor carácter lúdico y social. Permitiendo compartir nuestro día a día con trabajadores que tienen las mismas inquietudes que nosotros.

Coworking privados Las dos opciones mencionadas previamente están inicialmente pensadas para emprendedores o perfiles que busquen una mayor infraestructura para dar los servicios y la apariencia a sus clientes en función de su modelo de negocio. Sin embargo, es la opción del coworking tradicional una de las mejores opciones que podemos encontrar en el caso de que teletrabajemos o estemos como freelancers.

En ambos casos, se trata de alquilar espacios de trabajo que nos permitan disfrutar de la conexión a internet que necesitamos en función de nuestro modelo de negocio, pero compartiendo momentos, experiencias y actividades con otros perfiles profesionales similares al nuestro. No solamente formaremos parte de una comunidad innovadora y moderna. Sino que, además, también podremos establecer sinergias con profesionales con los que llevar a cabo proyectos en común.

¿Y qué ocurre si no necesitamos una oficina pero sí espacio para reuniones o la celebración de eventos?

Una de las situaciones más comunes que se suelen producir en los espacios de trabajo compartidos hace referencia a la posibilidad de llevar a cabo la reserva de las salas de reuniones. Muchos perfiles profesionales optan por trabajar desde casa por diferentes motivos. En la mayoría de los casos, relacionados con la posibilidad de poder conciliar su vida personal y profesional. Sin embargo, las reuniones y los encuentros más formales no siempre pueden producirse en según qué viviendas. Ante esta situación, ZuriCenter ha puesto a disposición de sus clientes y de los no clientes la posibilidad de llevar a cabo el alquiler y el bono por horas de las salas de reuniones y de los despachos.

A partir de las 10 o las 20 sesiones, es posible utilizar sus instalaciones en momentos puntuales y recibir toda la atención que sus clientes necesitan. Desde la planificación de desayunos profesionales, hasta la posibilidad de contar con un servicio de secretaría personalizada durante estas reuniones. La apuesta llevada a cabo durante los últimos años en materia de personalización y de tecnología ha provocado que sus espacios cuenten con lo último para poder llevar a cabo cualquier presentación, vídeo, entrevista… No importa cuáles son las necesidades específicas de sus clientes. Puesto que en ZuriCenter siempre vamos a encontrar todo lo que necesitamos para el desempeño de nuestro trabajo.

