Tipos de fobias y cómo identificarlas, por Tu Psicoayuda

viernes, 17 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Las fobias se definen como excesos psicológicos que desbordan los mecanismos naturales del miedo, ocasionando problemas de salud mental que afectan la calidad de vida de quien las padece. En ese sentido, es necesario reconocer si la situación de ansiedad que experimenta una persona frente a una situación particular está relacionada necesariamente con la manifestación de una fobia y en el caso de ser así, entender los tipos de fobia que existen para poder sobrellevarla de la mejor manera.

El centro de atención psicológica Tu Psicoayuda se ha propuesto señalar qué fobias existen y la forma de identificarlos, para brindar la ayuda necesaria a aquellas personas que ven afectado su día a día debido a este trastorno.

¿Qué tipos de fobias existen? Los tipos de fobia no necesariamente tienen que ver con las variantes que se relacionan con esta condición. En realidad, hacen referencia a las clasificaciones que se le pueden otorgar a este padecimiento para facilitar su estudio. Esto quiere decir que, un solo tipo de fobia, puede agrupar un número determinado de variantes que se asocian entre sí a partir de una condición externa particular. Existen en la actualidad dos tipos de fobia: las fobias específicas o simples y las fobias complejas.

Las fobias simples recogen aquellos temores desmedidos que se relacionan con algo concreto, puede ser un objeto, un animal o una situación específica. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de personas que padecen alguna fobia forman parte de este grupo. Las fobias complejas, por su parte, tiene que ver con los miedos sociales y tienden a afectar con más gravedad la salud mental de las personas, ya que les impide realizar actividades sociales simples como comprar, ir a clases o coger el transporte público. Estas, a su vez, se clasifican en dos subtipos: las fobias sociales y la agorafobia.

Especialistas que saben detectarlas Si bien se puede reconocer la presencia de cualquier fobia al analizar el comportamiento propio ante situaciones que producen miedo, es necesario recurrir a un especialista que pueda diagnosticar con mayor precisión si aquel temor excesivo es una fobia o puede convertirse en una. Por esta razón, Tu Psicoayuda recomienda consultar con un profesional en salud mental, como los que forman parte de este equipo de expertos, con el objetivo de determinar la naturaleza del padecimiento y de esta manera actuar en consecuencia.

Tu Psicoayuda le ofrece a sus pacientes un completo plan de diagnóstico y tratamiento con el cual buscan que las personas aprendan a gestionar su miedo de una manera efectiva, para que puedan llevar a cabo sus actividades diarias sin mayores contratiempos.

Los interesados en programar una cita con alguno de sus profesionales adscritos, solamente deben contactar con sus centros de atención ubicados en Valencia, para de esta manera comenzar con el tratamiento que más se ajuste a las características de su fobia.



