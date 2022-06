La aventura de descender el Sella, ahora para toda la familia

Seguro que en más de una ocasión has oído hablar del Descenso del Sella, en Asturias. Internacionalmente, se celebra una prueba, este año será el 6 de agosto, pero este río puede bajarse en muchas épocas del año, ya sea con tu propia canoa o la que te proporcione Jaire Aventura. ¿Vas a quedarte con las ganas de probar una experiencia diferente? Lo mejor es que nadie te lo cuente, sino que lo hagas por ti mismo.

Así es el descenso del Sella

Se trata de un recorrido de unos 15 kilómetros y que te llevará a las inmediaciones de Ribadesella desde Arrionda. El río cuenta con la gran ventaja de llevar un excelente caudal cada año, por lo que las emociones están aseguradas. Si piensas que 15 kilómetros son muchos, puedes valorar la posibilidad de acortarlo, ara ello la empresa te podría recoger previamente en los kilómetros 7 y 10, o bien al final, siempre en fincas privadas de su propiedad.

Y es que una empresa que lleva desde 1985 realizando descensos, y con miles de clientes satisfechos, solo puede aportar buenas experiencias. Para que vayas abriendo boca, esto es lo que Jaire Aventura te ofrece para que tu descenso del Sella sea lo que deseas, una experiencia inolvidable en cada momento.

El descenso del Sella tiene una duración de entre 3 y 4 horas, por lo que se trata de un recorrido pensado para disfrutar. Puedes hacer de todo, hasta bañarte si el tiempo no lo impide. Además, te proporcionan traje de neopreno hasta el 31 de mayo, así no vas a pasar frío, pudendo meterte en el agua aunque sea el mes de marzo.

La recogida está asegurada y es sin esperas, en cuanto finalices la actividad ya habrá personal de Jaire Aventura esperándote para llevarte a tu ubicación. Hay vestuarios privados y recientemente reformados para que puedas dejar allí todo lo que es Sella se va a empeñar en darte, ¡pero no las experiencias! Esta se quedan contigo para siempre. Puedes bajar el Sella con niños, a los que se les proporciona unas alzas para la canoa, incluso con tu perro, que irá equipado hasta con su chaleco. En julio y agosto hay servicio de fotografía, para que te lleves un bonito recuerdo con la mejor calidad posible.

¿Y cuánto vale esta experiencia? Pues ahora puedes aprovecharte por mucho menos, con un 20% de descuento no tienes excusa para vivir una aventura de estas características. 12 euros los niños y 20 euros los adultos. ¿Crees que es dinero para algo que vas a recordar toda tu vida?

El Principado de Asturias ofrece innumerables atractivos, pero siempre hay un hueco para la visita al río, y, por qué no, lanzarse a la aventura del descenso. Si nunca te has enfrentado al reto de una canoa no tienes por qué preocuparte. Antes de embarcar recibiréis unas nociones de remo para que la bajada del río sea segura para todos y no ocurra ningún accidente. Además, es obligatorio el uso de chalecos salvavidas, que te es proporcionado por la propia empresa. Así, bajar el SElla no tendrá riesgos, y en el caso de caer de la canoa al agua, solo será cuestión de dejarse llevar, el propio río te llevará hasta una orilla.

Para disfrutar mejor de la experiencia, las salidas se hacen entre las 11 y las 13 horas, pudiendo permanecer en el río hasta las 18. Como puedes apreciar, hay tiempo más que de sobra para conocer el descenso en profundidad. Quien prueba la experiencia, llega a su alojamiento listo para una cena reconfortante y para dormir, sobre todo los niños, que acaban rendidos, pero felices.

El plan para este verano es el descenso del Sella, una actividad que es mejor que nadie te cuente y que vivas en primera persona. Ya sea en solitario, en pareja o con tu familia, además de con tu perro, este río te está esperando para que puedas vivir las mejores emociones. Unos parajes naturales de impresión y un río de aguas limpias hacen de bajarlo en canoa una actividad de las que dejan huella. Reserva ya tu plaza y confía en Jaire Aventura, con más de 35 años de descensos felices.