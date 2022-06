Dedicarse a la osteopatía gracias al Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 17:17 h (CET)

La osteopatía es una especialidad de la medicina complementaria que, mediante diversas técnicas manuales, restaura en las personas el equilibrio funcional y las movilidades tisulares. Según el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada (IIOA), hoy en día, esta constituye una de las mejores alternativas profesionales en el mundo de la salud.

Una de las razones por las que estudiar osteopatía es que los profesionales en esa disciplina son cada vez más requeridos por su efectividad. Esta se fundamenta en la combinación de conocimientos conductuales, físicos, químicos, biológicos y emocionales para la identificación, el diagnóstico, el tratamiento y la sanación de las diferentes disfunciones que padece el ser humano.

La osteopatía como tendencia en los sistemas sanitarios En su investigación de 2014 La osteopatía como instrumento de reducción de costes en el sistema sanitario español, el doctor David Ponce admitió su avance. Según este estudio, ya entonces la osteopatía estaba ganando reconocimiento en el mundo de la medicina. Parte de ese prestigio surgía del creciente número de personas que usaba esta disciplina para curar sus dolencias.

Hoy en día, el conocimiento sobre los beneficios de la osteopatía se han difundido y más gente comprende que no se trata de una disciplina improvisada. Todo lo contrario, los osteópatas son profesionales que estudian 4 años de formación básica, más posgrados, másteres y doctorados. Según el IIOA, se necesita un profundo conocimiento del organismo y de los distintos sistemas del cuerpo humano para poder ejercer.

Para lograr este nivel, el aspirante recibe instrucción en áreas como histología, fisiología, clínica, embriología, radiología, biología y Técnicas Manuales Osteopáticas (TMO). En estas últimas se incluyen distintas modalidades de tratamiento que, junto al conocimiento científico, conforman una preparación integral. Por eso, actualmente, muchos países de todo el mundo han reconocido la osteopatía como una terapia sanitaria. Unas 20 naciones ofrecen la osteopatía como carrera universitaria, entre las que se encuentran Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal.

Formación de osteopatía en España en modalidad presencial El IIOA es una institución dedicada exclusivamente a la formación de osteópatas a nivel profesional. Cuentan con más de 26 años de experiencia docente en España, con profesores altamente cualificados provenientes de distintas profesiones. Su programa formativo contempla los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud en los años 2010 y 2013.

En este, la instrucción práctica con casos reales tiene un peso fundamental en la preparación del alumno para desempeñarse exitosamente en el mercado laboral. En total, son más de 1.000 horas de formación práctica, sumadas a otras 4.800 horas de instrucción académica. El IIOA tiene como filosofía la enseñanza de la osteopatía clásica creada por el Dr. Andrew Taylor Still, adaptada al momento actual.

Esta institución especializada ha abierto recientemente su proceso de inscripción para los cursos 2022-2023 en sus sedes de Albacete, Barcelona, Donostia y Málaga. El IIOA afirma que, como salida profesional en auge, el graduado en osteopatía tiene garantizado trabajo como autónomo o como empleado de una clínica.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas FITstore sigue apostando por las cremas de autor sin azúcares añadidos Ciberseguridadempresas.es protege a las empresas ante los ciberdelincuentes Ropa personalizada para empresas, de la mano de Srflyer ¿Cómo superar la depresión?, por Tu Psicoayuda El origen de la salchicha ranchera que comercializa D’Carnilsa