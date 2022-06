Agencia de traducción en Barcelona, Shoptexto Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 17:01 h (CET)

Cuando una persona tiene que traducir un texto, se da cuenta de la complejidad y dedicación que requiere hacer una buena traducción. Es por este motivo por el que existen agencias de traducción especializadas, entre las que se encuentran Shoptexto, con sede central en Barcelona y dedicada especialmente a proyectos técnicos.

La agencia que traduce a 100 idiomas La agencia de traducción de Barcelona solo contrata a traductores nativos y profesionales, con una experiencia mínima de 3 años. Una norma que marca un estándar en la calidad que entrega a sus clientes, que son principalmente empresas con base tecnológica o agencias de marketing que gestionan este tipo de clientes.

Las oficinas de Barcelona de Shoptexto gestionan más de 10.000 proyectos al año, en 100 idiomas. Traducen principalmente desde el español aunque también desde el francés, inglés, portugués e italiano. Los idiomas a los que más se traduce son el francés, el inglés, el italiano y el neerlandés.

Directores de e-commerce y marketing eligen Shoptexto No es casualidad que los e-commerce managers y especialistas en marketing elijan a Shoptexto como agencia de traducción. La agencia cuenta con un equipo experto en marketplaces de comercio electrónico como Amazon o Veepee, internacionalización de tiendas online y contenido SEO. Una combinación que permite asesorar a cualquier cliente más allá de las traducciones.

La promesa: reducción de precios en un 50 % sin sacrificar calidad La empresa de traducción en Barcelona tiene una propuesta de valor agresiva en precios, ofrecer el servicio a la mitad de precio que otras agencias de traducción. Shoptexto solo ofrece traducciones humanas, es decir, el equipo no utiliza herramientas de traducción automática. La fórmula de éxito se basa en procesos que agilizan el trabajo de traducción y el modo de contabilizar las palabras o segmentos repetidos en los textos: así es como consiguen ofrecer precios competitivos a sus clientes.

Especialización: e-commerce, software y aplicaciones móviles Traducir e internacionalizar proyectos técnicos significa manejar ficheros en formatos como .CSV, .XLIFF, .XML o .PO. Cada cliente prepara estos ficheros para poder importarlo directamente a la base de datos y que inmediatamente la versión en el idioma al que se haya traducido se publique correctamente.

Para evitar errores en la traducción, siempre es preferible elegir especialistas que puedan traducir y comprobar que los textos que se mezclen con código estén listos para su importación.

La empresa de traducción en Barcelona cuenta con un equipo de programadores y ofrece formación a sus traductores para entregar proyectos técnicos.



