El blanqueamiento dental en casa complementa y mantiene los resultados del procedimiento clínico Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 16:28 h (CET)

Con el fin de aumentar o mantener el procedimiento realizado por un odontólogo, el blanqueamiento dental en casa puede realizarse cada año, bajo la supervisión del especialista. En Barcelona, la Clínica Dental Monteblanc ofrece este tratamiento, con material profesional y todas las garantías de éxito, como complemento al desmanchado clínico.

Conocido como “el hogar de las sonrisas radiantes”, este centro tiene como prioridad aplicar los conocimientos en este ámbito de la salud, para conseguir unos resultados estéticos excepcionales.

Especialistas apasionados en su labor La odontóloga especialista en estética dental, Raimonda Bogdanoviciute, es la fundadora y líder es este recinto. Allí, la salud bucal se integra a un concepto revolucionario de belleza que se refleja en la sonrisa perfecta de los pacientes que eligen los servicios de esta especialista y su equipo.

“Creemos firmemente en que la odontología no trata solamente de arreglar los dientes, sino que en la actualidad tiene un enfoque artístico más amplio. A través de los años, nos hemos dado cuenta de que combinar el conocimiento científico, con una gran pasión por la salud y la estética, ofrece grandes resultados”, destaca Bogdanoviciute desde la página web de la clínica.

Uno de los tratamientos más solicitados en Monteblanc es el blanqueamiento dental. Este procedimiento debe realizarse en primera instancia por un odontólogo y en la clínica. Una vez finalizado el desmanchado profesional, el paciente podrá seguir si lo desea el blanqueamiento dental en casa.

El tratamiento consiste en la aplicación de productos blanqueadores profesionales dentro de unas férulas elaboradas a medida. Todos los implementos son suministrados por la clínica, con indicaciones personalizadas sobre cómo, cuándo y durante cuánto tiempo debe utilizar el blanqueamiento en el hogar.

Abordaje anual complementario El blanqueamiento dental en casa no se recomienda como la primera opción a la hora de devolver su coloración original a la dentadura. Los especialistas proponen este tratamiento con el propósito de mantener el color deseado por mucho más tiempo, mediante un solo procedimiento de este tipo cada año. Esto permite no tener que repetir el blanqueamiento clínico.

La Dra. Bogdanoviciute advierte que este refuerzo es una opción. Además, destaca que los pacientes que estén contentos con los resultados del blanqueamiento clínico o aquellos con dientes muy sensibles pueden omitir el tratamiento casero. Una primera consulta que puede reservarse desde el portal web será el camino a una mejora de la salud y la estética bucal.

La clínica no solo se especializa en garantizar dientes más blancos, sino en técnicas como colocación de carillas, restauraciones, prostodoncia, endodoncia, higiene oral y muchos servicios más. Esta profesionalidad es aplicada en un ambiente relajante, de desconexión, con trato amable y eficiente de todo el personal, un equipo consciente de la importancia de ayudar a sonreír a sus pacientes en todo momento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.