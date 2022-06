Campamentos de verano para aprovechar al máximo las vacaciones, por Escolàpies Palma Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 13:57 h (CET)

Los campamentos de verano siempre son una gran oportunidad para que los niños salgan de la rutina escolar y del hogar y realicen distintas actividades que les permitan divertirse, socializar y aprender al mismo tiempo.

Actualmente, en España, se puede encontrar una variedad de empresas e instituciones educativas que ofrecen este tipo de campamentos para todas las edades y niveles. Escolàpies Palma forma parte de estas instituciones españolas y sus campamentos de verano se realizan específicamente en Vallgorguina y Arenys, los cuales destacan por su variedad en actividades y enseñanzas.

Los campamentos de verano que brinda Escolàpies Palma Escolàpies Palma inicia este año ofreciendo a los adolescentes campamentos de verano en inglés para la diversión, la danza, el aprendizaje y la aventura. Cada uno de estos campamentos incluye una serie de actividades recreativas junto a ejercicios prácticos para aprender el idioma y mejorar las 4 áreas del mismo. El Fun Camp, por ejemplo, ofrece un programa completo de ejercicios de inglés junto a clases de cocina, dibujar cómics, artes marciales, viernes de futuras experiencias, etc. Por otra parte, Dance Camp ofrece actividades recreativas para aprender danza contemporánea, bailes clásicos, hiphop, jazz, teatro musical e incluso canto bajo la guía de profesionales en cada área. Brain Camp está más enfocado en las artes marciales, la ingeniería, la biología y el inglés. En este campamento de verano, los adolescentes aprenderán sobre cocina gourmet, construcciones ecológicas con legos, prácticas de laboratorio, robótica, programación, combate, etc. Por último, Adventure Camp es una gran oportunidad para quienes buscan vivir experiencias existentes al aire libre y practicar escalada, paintball y deportes acuáticos, entre otros.

¿Por qué inscribir a un adolescente en los campamentos de verano de Escolàpies Palma? Aprender inglés es esencial para todo adolescente, ya que esto le ayudará a conseguir mejores oportunidades de estudio como becas en el extranjero y mayores oportunidades en su futuro laboral. En los campamentos de verano de Escolàpies Palma siempre enseñan inglés y para que el adolescente no se aburra lo mezclan con cada una de las actividades de los 4 campamentos. Además, los mentores y guías de los campistas son profesionales con experiencia comprobada en el idioma y la aventura y se encargan de ofrecer siempre la mayor cobertura a todos los participantes para garantizar su máximo cuidado, como una dieta equilibrada y un seguro médico y de responsabilidad civil. Por otro lado, los alojamientos donde se llevan a cabo las actividades ofrecen todo tipo de servicios, como piscinas e instalaciones deportivas.

Por todo ello, los campamentos de verano de Escolàpies Palma se convierten en una gran oportunidad para aquellos jóvenes que quieren sacar el máximo partido a sus vacaciones, disfrutando al máximo de aquello que más les gusta y, a la vez, aprendiendo habilidades y valores que les servirán para el resto de su vida.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.