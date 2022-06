Regalos para madres ideales en la web de Dejando Huella Joyas Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 11:02 h (CET)

Realizar un obsequio a un ser querido es una forma de expresarle amor. De esta forma, la importancia de un regalo está vinculada a su intención más que al valor económico del artículo.

En el caso de los regalos para madres, es fundamental apelar a la creatividad para lograr conmoverlas. Para ello, Dejando Huella Joyas cuenta con una línea de joyas personalizadas que pueden contener la huella de un familiar, una mascota o una persona cercana, ideales para sorprender a una madre con un homenaje memorable.

Las joyas de Dejando Huella Joyas: una forma de homenajear a una madre Obsequiar una joya con la huella dactilar puede ser un regalo inolvidable para demostrar el cariño hacia una madre, ya que no solo es un objeto que se puede lucir estéticamente, sino que contiene un significado especial, al permitirle llevar consigo una parte de un ser querido. Dejando Huella Joyas By Ana se encarga de diseñar colgantes, pulseras, pendientes y gemelos respetando las formas y tamaños de las huellas dactilares o las texturas de la piel.

Previamente, quienes encarguen la realización de una de estas joyas recibirán en su hogar un kit para imprimir la huella en un molde. Después, los prestigiosos joyeros artesanos de Dejando Huella Joyas realizan cada pieza a mano en sus talleres. De esta manera, en un plazo mínimo de 1 semana, se logra una pieza de calidad, avalada por los más de 50 años de trayectoria en el sector de los orfebres artesanos de la marca.

Piezas únicas para personas especiales Es importante destacar que cada una de las joyas realizadas por Dejando Huella Joyas son artesanales y únicas. En el caso de piezas con la huella dactilar o con fragmentos de la textura de la piel (del pie o mano de bebés o mascotas), el tamaño de la pieza podrá hacerse tan pequeño como se desee. Convirtiéndose en símbolos discretos y atemporales, pero muy auténticos. Sin embargo, el tamaño de las piezas con el pie o mano completos dependerá de las dimensiones del pie o de la mano de las personas que impriman sus huellas. En el caso de los bebés, sus medidas habituales varían entre los 7 y los 10 centímetros de largo del pie y 6 o 7 centímetros de la mano. Su ancho suele ser de 4 y 5 centímetros en la parte más amplia del pie y 6 centímetros en la mano. Estos colgantes o llaveros a tamaño real permiten detener el tiempo, para recordar por siempre esos momentos tan especiales de la vida.

Cabe señalar que la firma no realiza joyas con más de 60 gramos, por lo que el peso habitual de las piezas está entre los 20 y los 40 gramos. Realizando la compra mediante la tienda online o contactando vía e-mail, teléfono o WhatsApp, es posible recibir el kit en casa y preparar un regalo original para las madres.



