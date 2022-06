Carnes y hamburguesas en Barcelona con un sabor único en el restaurante Tío Joe Emprendedores de Hoy

La hamburguesa es una de las comidas preferidas de muchas personas de todas las edades.

Esta es perfecta para la comida o para la hora de la cena. En general, se prepara a base de pan, carne molida, algunos vegetales y salsas. No obstante, la proteína de carne se puede sustituir por pollo, chuleta, etc. Además, se le puede añadir un sinfín de ingredientes que dependen de los gustos de cada cocinero.

Quienes buscan hamburguesas en Barcelona no dudan en hacer una parada en el restaurante Tío Joe, donde se ofrecen una variedad de alternativas para impresionar a los paladares más tradicionales, pero también a los más exóticos.

Amplia variedad de hamburguesas Decir Tío Joe es pensar automáticamente en carnes y hamburguesas en Barcelona. El dueño del local destaca que sus platos tienen un toque rústico y que su fórmula secreta para lograr un sabor único es sencilla: productos de calidad y cocinar con mucho amor.

En el menú se pueden encontrar una variedad de hamburguesas para todas las exigencias como la Tita Lola con queso cheddar, bacon crujiente, cebolla caramelizada, pepinillo, entre otras cosas; la Primo Carlos, que es ideal para los cheese lovers, ya que sus ingredientes principales son la mozzarella, el brie y el roquefort; la Torito, que lleva confitura de mango casera para darle un toque “sweet” y La Suegra que es más ligera a base de berro, mozzarella de búfala, tomate seco y salsa pesto.

Además, hay otras tantas opciones como la Cris del Poble con jamón ibérico tostado y queso manchego, la cual se llevó Premio Hellmann’s a la mejor hamburguesa de Barcelona 2016; la JJ, que es muy sencilla; la tradicional Yankee, la Carlotta de Pollo y la Filleta que es completamente vegana.

Jugosas carnes de sabor excepcional La especialidad en este restaurante también son las carnes. Quien lo visite puede probar el rico entrecot de vaca vieja, solomillo, pollo frito con salsa especial de la casa, entrañas, parrilla mixta para compartir, entre otros.

Una de las cosas que más llama la atención de este establecimiento en pleno Barcelona, es que todo lo que se prepara es casero, nada congelado y las carnes están libres de preservados.

En Tío Joe aseguran ofrecer una atención personalizada y un trato amable a cada uno de los clientes que visitan su local que presta servicio de lunes a domingo. Además, tiene servicio de delivery para los que quieren disfrutar desde la comodidad del hogar o la oficina. Asimismo, se pueden hacer reservas para fiestas y eventos especiales. Los interesados en obtener información deben consultar la página web, donde también se puede visualizar el menú, los teléfonos de contacto, entre otros detalles.



