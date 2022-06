Veterizonia continúa creciendo Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 05:02 h (CET) Además de perros y gatos ahora ofrece atención a animales exóticos: "Sin importar la especie, aquí todos son bienvenidos". La tienda de animales online en España que ofrece amplia gama de productos, servicios y complementos para el cuidado de perros, gatos, pájaros, roedores, reptiles y conejos Veterizonia, la startup veterinaria con sede en San Vicente Mártir de Valencia abrió sus puertas al público en el 2014 con un modelo de negocio integral bastante novedoso. Los protagonistas de este proyecto inicialmente habrían sido los peludos de 4 patas (perros y gatos), aunque a futuro, planteaban la posibilidad de aumentar la oferta de salud a animales exóticos sin importar su especie.

Hoy, tras 8 años de continuo crecimiento, esta utopía ya es una realidad. Han dado un importante paso en la dirección correcta centrando sus servicios en la especialización y la diversificación. De esta manera, promueven la inclusión a todo tipo de especies garantizando un diagnóstico acertado desde un ambiente acogedor y hogareño.

Familia Veterizonia, un segundo hogar para la mascota

Yaiza Villaverde (Colegiada ICOVV 3163) y Laura Marcos (Colegiada ICOVV 2653), lideran el equipo médico veterinario y especialista en Animales Exóticos y Salvajes de Veterizonia. Más que un equipo profesional de trabajo, se definen como una familia con valores bien asentados y objetivos claros: “Hemos logrado acoplar diferentes especialidades, cualidades y años de experiencia para fortalecer el vínculo humano-animal en pro de la salud y bienestar de las mascotas”, comenta Yaiza.

También, añade: “Toda familia necesita un hogar, un ambiente acogedor. Y nuestra experiencia veterinaria nos ha permitido crear un multiespacio físico con tecnología y equipamiento de punta capaz de ofrecer atención y cuidado a través de un trato cálido y cercano, tanto para las mascotas como a su propietario. Gracias a este nuevo enfoque nos hemos convertido en la Clínica Veterinaria en Centro Valencia con mayor reconocimiento, estableciendo un nuevo estándar de atención en el sector veterinario”.

Pero Veterizonia va más allá de ser una tienda de animales online de referencia para llegar a muchas más mascotas. Hoy en día no solo ofrece atención personalizada a sus visitantes desde su establecimiento físico en Centro Valencia. También, cuenta con una tienda para mascotas online que, además de ofrecer productos, accesorios y complementos para animales, incluye el Servicio Veterinaria Online y Peluquería para mascotas.

Quienes accedan a su sitio web podrán adquirir todos los productos que su pequeño peludo necesita, agendar citas online o encontrar respuestas a todas sus dudas e inquietudes. Aquí se encuentran todos los productos, accesorios y complementos que el perro o gato necesita. Estos van desde alimentos para perros y gatos, descanso, juguetes, viajes, ropa, paseo, higiene y cuidado, parafarmacia, hasta areneros, rascadores, y más.

Un espacio en línea que rompe con todo tipo de barreras geográficas, llegando a más familias que necesitan asistencia online para sus mascotas las 24 horas del día los 365 días del año.

Innovación, tecnología y nuevas especialidades: el nuevo enfoque de Veterizonia 2022

Tras 8 años de abrir sus puertas, Veterizonia ha decidido avanzar hacia el crecimiento y transformación de su oferta de negocio en salud, bienestar y belleza para mascotas. Un importante paso que viene acompañado de nuevas alianzas con profesionales en salud animal y laboratorios de prestigio. A esta sinergia también se suman nuevos servicios y especialidades, e importantes inversiones en equipamiento.

Yaiza Villaverde señala que: “Hay mucha ilusión en nuestra familia, porque cada paso que damos es producto de planificación, estrategia y amor por los animales. Pensando siempre en la seguridad de nuestros pacientes, se ha asignado el presupuesto para adquirir una torre de electrocirugía con termosellador vascular, que nos permite realizar cirugías sin sangrado y, a su vez, minimizar el tiempo quirúrgico durante las cirugías. Por otra parte esta inversión también nos ofrecerá la disponibilidad del láser de bioestimulación, lo que nos brinda la capacidad de ofrecer terapia láser invasiva mínima e indolora para las mascotas, lo que se traduce en menos medicamentos sin contraindicaciones.

Todo esto sin depender de terceras partes, todo el procedimiento queda en Veterizonia.

Entre otras soluciones que se suman a nuestra oferta de servicio están las radiografías dentales que se adaptan a las diferentes necesidades de cada paciente. Además del Equipo de Radiología Digital RX, que posibilitará RX en alta calidad de imagen, necesario para optimizar el diagnóstico profesional veterinario.

Nuevos equipos que, fusionados con formación profesional, habilidades y años de experiencia, convierte a Veterizonia en la Clínica Veterinaria Número 1 en Centro de Valencia, ofreciendo la mejor calidad de atención en Medicina Veterinaria Preventiva, Cirugía General, Tratamientos dermatológicos, Ecografía, Rayos X, y demás servicios integrales destinados al cuidado de por vida de tu mascota.

Si algo nos distingue del resto, es nuestra capacidad para diagnosticar con franqueza y claridad, desde la vocación, el respeto y trato cercano a los animales de todas las especies, en cualquiera de las etapas de su vida.

Lo mejor de todo, es que nuestros pacientes acceden a una atención profesional en salud animal especializada 100% personalizada, con equipamiento clínico y quirúrgico, analíticas, rayos X con precios ajustados al bolsillo, todo esto sin salir de Veterizonia”.

Nuevas especialidades clínicas, Animales exóticos de todas las especies también son bienvenidos

Laura Marco, Médico Veterinaria colegiada especialista en Animales Exóticos y Salvajes, se ha sumado al equipo de Veterizonia recientemente para consolidar el nuevo servicio de Animales Exóticos. Una nueva oferta que ofrece atención en salud integral preventiva a especies exóticas.

“Nuestro enfoque siempre estará orientado a la prevención sin importar de qué especie sea tu mascota. Al igual que ocurre con los perros y gatos, los conejos también deben cumplir con un protocolo de vacunación estricto y necesario para evitar enfermedades que afectan la salud y calidad de vida de estos mamíferos.

En caso de que estés pensando en adoptar un loro, yaco, agapornis, hurón, cobaya, hámster, reptil o cualquier otra especie exótica, necesitas la asesoría de un profesional experto. Solo así podrás conocer las necesidades únicas de la especie de tu mascota. Esta información te será muy útil para garantizar su desarrollo integral, calidad de vida, y buena salud. Pues, cada uno de ellos requiere de cuidados en la alimentación, higiene, ambiente idóneo, y suplementos específicos para evitar problemas de comportamiento que afecten su estado de salud.

Nuestra vocación y amor por los animales de todas las especies, es el motor que nos impulsa a acompañar a los propietarios de mascotas en todas las etapas de su vida. Promovemos la tenencia responsable de mascotas con conciencia, respeto y amor, para garantizar una alta calidad de vida y su longevidad en Veterizonia”, concluye.

Visitar su tienda física en C/San Vicente Mártir 119, Valencia o echar un vistazo a su sitio web.

