Ib-red y Cambium Networks llevan Internet gigabit inalámbrico al casco histórico de Ciutadella y a Cala Llonga (Menorca)

martes, 14 de junio de 2022, 16:23 h (CET) Despliegan una red inalámbrica pionera que ofrece velocidades de fibra óptica en el casco antiguo de Ciutadella y en Cala Llonga. En ambos núcleos urbanos, Ib-red ha desplegado la tecnología Multi Gigabit Wireless de Cambium Networks, utilizando la banda de 60GHz, llevando velocidades similares a las de la fibra terrestre (100, 300, 600 Mb y hasta un 1Giga) a través de conexiones inalámbricas, sin la necesidad de realizar zanjas para el cableado terrestre Famosa por su casco antiguo y sus calles medievales, la ciudad portuaria Ciutadella, antigua capital de Menorca y municipio más poblado de la isla también era el peor conectado.

El carácter monumental de la ciudad, en la que destacan la Plaça des Born, que alberga el ayuntamiento, de estilo gótico, los palacios Salort y Torresaura, ambos del siglo XIX y la catedral de Santa María de Ciudadela, del siglo XIV, famosa por su enorme altar de mármol y la capilla de las Almas, de estilo barroco, está prohibido desde hace años el despliegue de cualquier tipo de cableados como la fibra óptica terrestre. Una situación que condenaba a vecinos y comerciantes a una conectividad escasa y de muy baja calidad a través de las viejas líneas de cobre (ADSL).

Desde hace unas semanas, la situación ha cambiado radicalmente y vecinos, comerciantes y turistas pueden disfrutar de Internet gigabit, de máxima velocidad y bajo coste, gracias al operador Ib-red y a la tecnología inalámbrica de Cambium Networks.

"El despliegue de fibra óptica -explica Juan Ochogavía, Director de Expansión de Ib-red- se frenó en seco en el centro histórico de Ciutadella debido al plan especial de protección del patrimonio, limitando el desarrollo de actividades cotidianas realizadas por negocios y residentes a través de internet al no disponer de un servicio de Internet ultrarrápido como en el resto de la ciudad”.

Para solucionar este problema, el operador Ib-red, junto al gigante tecnológico Cambium Networking, han desarrollado la primera red de fibra inalámbrica con velocidades de Gigabit que actualmente da ya servicio a un total de 200 hogares y empresas de Ciutadella y también en Cala Llonga, una urbanización de lujo situada al norte de Mahón donde tampoco llega la fibra óptica.

En ambos núcleos urbanos, Ib-red ha desplegado la tecnología Multi Gigabit Wireless de Cambium Networks, utilizando una banda de uso libre (60GHz), llevando velocidades similares a las de la fibra terrestre (100, 300, 600 Mb y hasta un 1Giga) a través de conexiones inalámbricas, sin la necesidad de realizar zanjas para el cableado terrestre.

Este servicio de fibra óptica inalámbrica de Ib-red ya disponible supone un avance exponencial frente al ADSL y también frente a los servicios actuales por radio enlace., ofreciendo un sistema pionero que facilita un servicio de internet de máxima calidad y a un coste accesible a ciudadanos y comercios.

Francisco Hidalgo, CTO de Ib-red y responsable del proyecto, explica que e“n el casco histórico de Ciutadella está el despliegue de fibra paralizado por la protección patrimonial y en Cala Llonga no hay canalización posible parar llevar a cabo dicha infraestructura. Y de alguna manera estaban condenadas a tener una conexión de muy baja calidad, un problema que se replica más a menudo de lo que se cree”.

“El proyecto piloto, que ha durado dos meses y en el que se ha verificado y testeado toda la infraestructura, se ofrecieron velocidades de 600 megas de forma estable.” añade Francisco Hidalgo. “Y si alguien quisiera 1 Giga se lo daríamos, pero hoy por hoy no es necesario, ninguna de las empresas monitorizadas ha llegado a superar los 200 megas en los momentos de mayor pico de consumo”.

El punto de fibra terrestre está a menos de 1km, donde se ha ubicado la troncal de Ib-red, conectada al polígono con un sistema punto a punto de 2.500 Megas y, desde éste, a las antenas de las empresas, esto permite que realmente “los usuarios reciban velocidades de fibra óptica a diferencia de otros servicios inalámbricos”, añade el responsable del proyecto.

Para Javier Gómez, director de Cambium Networks para Iberia y Mediterráneo, “este proyecto abre una nueva era en la conectividad en España. Ofrecer velocidades de hasta Gigabit impulsa un nuevo paradigma en la digitalización de nuestro país. La fibra inalámbrica es la única opción para disfrutar de un acceso a Internet de calidad en muchas zonas de España y no sólo en la España vaciada”.

Por su parte, Juan Ochogavía, se muestra muy satisfecho con el resultado del proyecto ya que “da sentido a nuestra filosofía de empresa: no parar hasta conseguir que en todos los rincones de las islas exista una conexión a internet de calidad. Somos la primera compañía balear que ha hecho posible la ejecución de este proyecto. Ahora Ciutadella y Cala Llonga pueden posicionarse a la vanguardia de las telecomunicaciones como cualquier gran ciudad”.

Este despliegue cumple con el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Ciutadella, aprobado el 24 de abril de 1999 y a la vez sitúa a Ciutadella en la vanguardia de las telecomunicaciones al disponer de una red de fibra inalámbrica pionera en España que ofrece un ancho de banda de hasta 1 Gigabit a los residentes y comercios a un precio accesible.

