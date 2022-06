"La historia dice que los mercados bajistas duran más" "Las empresas no han recibido la señal de recesión, pero no son inmunes a los nubarrones que se acumulan" Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 14 de junio de 2022, 12:30 h (CET) Comentario diario de mercado elaborado por Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión en multiactivos eToro, en el que aborda la posibilidad de que la tendencia bajista de los mercados se alarga ante los riesgos de recesión existentes.

BAJISTA: El S&P 500 cerró ayer en territorio de mercado bajista, con una caída de más del 20% en el año, y la historia nos dice que aún queda camino por recorrer. Los riesgos de recesión están aumentando y podrían hacer que este mercado descienda otro 20%. De hecho, el mercado bajista promedio del S&P 500, poco y distante entre sí, dura 19 meses y acumula una caída del 38% de media. Este solo ha durado cinco meses y ha bajado un 21%. Estamos invertidos, con una recuperación gradual en forma de U, pero a la defensiva, para gestionar los riesgos crecientes.

RECESIÓN: Sin embargo, una recesión no es inevitable. El crecimiento económico es resistente hasta ahora, los consumidores tienen grandes ahorros y las empresas están cerca de márgenes de beneficios récord. La liquidación del mercado se ha debido únicamente a la valoración, lo que ha reducido las valoraciones de precio/beneficios a cerca de 16 veces, por debajo de la media de 10 años. Uno de los ingredientes que falta para una recesión ha sido el debilitamiento de los beneficios, que en esos momentos tradicionalmente caen más del 20%, pero de hecho han aumentado este año. Las empresas no han recibido la señal de recesión, pero no son inmunes a los nubarrones que se acumulan. Este es el riesgo clave para el mercado.

RECUPERACIÓN: Vale la pena mirar la historia para comprender el equilibrio a largo plazo entre el riesgo y el beneficio para los inversores, con un mercado alcista de media de Estados Unidos (+20%) que aumentó cerca del 180% y duró 60 meses, cuatro veces más que un mercado bajista típico. Los mercados alcistas también se construyen a partir de los mercados bajistas. Estos suelen eliminar los excesos macroeconómicos y de valoraciones. Es lo que está sucediendo ahora, con las valoraciones ya en fuerte descenso, las condiciones financieras endureciéndose rápidamente y la Reserva Federal y otros bancos centrales elevando los tipos de interés para reducir la inflación obstinadamente alta.

