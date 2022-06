Primer Tren Medieval a Sigüenza en jueves Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 10:06 h (CET) Es una clara apuesta municipal por desestacionalizar el turismo, ampliándolo a días laborables de la semana, para lo que en esta temporada, dos de los viajes, uno en la temporada de primavera y otro en la de otoño (16 de junio y 22 de septiembre) son en jueves El pasado 7 de mayo, volvía a las vías, después de la pandemia, un clásico del turismo nacional, como es el Tren Medieval a Sigüenza. Desde entonces, han llegado a la ciudad del Doncel tres trenes en la temporada de primavera, que han ido incrementando progresivamente su ocupación.

La gran novedad de esta edición es la apuesta del Ayuntamiento de Sigüenza por desestacionalizar el turismo. Así, RENFE y Ayuntamiento van a poner en circulación el Tren Medieval dos jueves, uno en la temporada de primavera y otro en la de otoño, por primera vez en la historia.

Este jueves, 16 de junio, por primera vez en la historia de esta iniciativa, el tren saldrá con destino a Sigüenza un día de diario. “Queremos aprovechar este emblema consolidado del turismo hacia nuestra ciudad para iniciar el camino que nos han pedido los empresarios y hosteleros seguntinos, y es el de mantener constante el flujo del turismo el mayor número de meses y días posible, a medida que podemos recuperar nuestro plan estratégico para el Turismo según va quedando atrás la pandemia”, explica José Antonio Arranz, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sigüenza.

El Tren Medieval es una actividad más de la programación del IX Centenario de la Reconquista (1124-2024) para dar a conocer la bella ciudad de Sigüenza, su historia y leyendas medievales de la manera más original y divertida. El tren sale de la estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor con parada en Alcalá de Henares y Guadalajara, en ocho fechas, cuatro en la temporada de primavera y otras tantas en otoño, seis sábados, y dos jueves.

Una comitiva de personajes de la época da la bienvenida a los viajeros al subir al tren. Durante el viaje se pueden degustar deliciosos doncelitos artesanos, dulce típico seguntino, y trufas artesanas, elaborados expresamente para los clientes del Tren Medieval.

El recorrido se ameniza con música medieval en directo y cuenta con la presencia de trovadores, zancudos, magos y malabaristas que convertirán el trayecto en una experiencia singular.

Una vez en la ciudad de Sigüenza, los visitantes disfrutan de un espectáculo de animación y descubren los secretos de los artesanos medievales, en un ambiente embriagado de tradición. Varios profesionales guían al grupo por los lugares y monumentos más emblemáticos de la ciudad, tales como la Plaza Mayor, iglesias románicas, la Casa del Doncel, el patio de armas del castillo o la ciudad medieval y renacentista. La visita a la Catedral y al Museo Diocesano con audioguía tiene un precio especial de 4 euros para los clientes del Tren Medieval (duración aproximada 1 hora Catedral - 30 minutos Museo). También se puede presentar el billete de tren en los restaurantes adheridos al programa, obteniendo así un 10% de descuento en platos a la carta (solo pago en efectivo), pudiendo saborear durante la temporada su tradicional y afamada gastronomía.

Tras la representación teatral, se sortea una noche para dos personas en un establecimiento hotelero de Sigüenza incluyendo los billetes de tren, una ruta de senderismo por el Parque Natural del Barranco de Río Dulce con guía profesional, tres botas artesanas de vino, un lote de productos alimentarios biológicos DeSpelta, y un bono por persona para la entrega de un obsequio en la cafetería- pastelería artesana “Gustos de Antes” de Sigüenza.

Fechas y precios

El Tren Medieval circula durante la campaña de primavera (el 7 y 21 de mayo, y el 4 y 16 de junio) y la campaña de otoño (el 22 de septiembre y el 1, 15 y 29 de octubre) en el siguiente horario: el tren parte de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a las 10 h., pasa por Alcalá de Henares a las 10:25 h., por Guadalajara a las 10:40 h., para finalizar su recorrido en Sigüenza a las 11:29 h; y el tren de vuelta sale de Sigüenza a las 19:05 h., haciendo parada en Guadalajara a las 19:51 h., en Alcalá de Henares a las 20:06 h., para llegar a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a las 20:34 h.

Este tren turístico incluye en el precio de 40 euros adultos y 15 euros niños de 4 a 13 años inclusive (los menores de 4 años que no ocupen asiento viajan gratis) el billete de ida y vuelta en el mismo día, la visita guiada por la ciudad, degustación de dulces, animación, y la participación en cuatro sorteos. Los billetes ya se pueden adquirir a través de la web renfe.com, agencias de viaje, estaciones de ferrocarril que dispongan de venta anticipada y en el 91 232 03 20. Se permiten anulaciones con coste del 15% del precio del billete.

El Tren Medieval permite viajar al pasado, visitando una ciudad maravillosa como Sigüenza, candidata a Patrimonio Mundial de la UNESCO, con un enorme valor histórico por su importante legado medieval, donde historia, cultura, diversión y ocio están asegurados.

