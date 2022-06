​Jornada de gran desgaste y mucha carrera de fondo para dar el paso a las previas Human French Padel Open Redacción

martes, 14 de junio de 2022, 10:13 h (CET) Sin haber podido digerir las dos grandes victorias del domingo en Viena, volvíamos corriendo a hacer las maletas para, de terminal en terminal, llegar a Francia y desembarcar en Toulouse para vivir otra semana de competición. Empezaban el mismo domingo las pre-previas del Human French Padel Open, las cuales han ido avanzando hasta llegar ayer a concluir la primera fase de previas, con ya alguna sorpresa escrita en su hoja de ruta.

En lo que se refiere al cuadro masculino, decir que la mañana nos dejaba todos estos marcadores y estas duplas clasificadas para la ronda previa:



Miguel Benítez previas Human Padel Open 2022 Pablo García - Jairo Bautista vs. Rodrigo Coello - Pablo Cuesta (6-4 y 7-6) Belar Vera - Afonso Fazendeiro vs. Alonso Rodríguez - Borja Yribarren (5-7 y 2-6) Diego Gil - Álvaro Meléndez vs. Adrián Ronco - Mario Huete (4-6 y 0-6) Pablo González - Cándido Jorge Alfaro vs. Pepe Aliaga - Francisco Guerrero (6-0, 4-6 y 5-7) Pedro Vera - Aitor García Bassas vs. Iago González - Manuel Prado (6-2 y 6-4) David Antolín - Adrián Rodríguez vs. Francisco 'Chico' Gomes - Ignacio Piotto (6-7, 6-4 y 6-4) Pablo Cardona - Miguel Benítez vs. Ferrán Insa - Guillermo Closa (6-2 y 6-3) Nico Suescun - Emilio S. Chamero vs. Javier Navarro - Christian Medina (6-4 y 6-4)

Pasando ya a la tarde, aquí sin duda la gran sorpresa fue la pronta eliminación de Cristian Germán Gutiérrez y Daniel Windahl (tras mucho pelear, eso sí) en un partido larguísimo de más de tres horas, ante Boris Castro y Fran Ramírez, quienes supieron aguantar muy bien la presión y demostraron tener mucha resistencia física para terminar venciendo por 6-7, 6-4 y 7-6.

En cuanto a partidos peleados también en esta fase, hay que mencionar el de José Solano y Jaime Fermosell, quienes también cayeron sorprendentemente ante José Jiménez y Martín Sánchez Piñeiro en otro choque maratoniano que terminó reflejando un 4-6, 7-6 y 4-6. Adrián Ronco y Mario Huete vieron cómo les remontaban Pablo García y Jairo Bautista un partido titánico (6-3, 4-6 y 6-7), mientras que Jaime Muñoz e Ignacio Vilariño lograron darle la vuelta al luminoso ante Pepe Aliaga y Francisco Guerrero por 6-4, 3-6 y 4-6.

José María Mouliaa y Miguel Ángel Solbes sufrieron en su debut en el torneo ante Alonso Rodríguez y Borja Yribarren, que llegaban más rodados y consiguieron igualar la desventaja inicial y después, pelear hasta el final en el tie break que dictó sentencia (3-6, 7-5 y 6-7). Por último, sufrimiento igualmente para Pedro Vera y Aitor García Bassas tras adelantarse pero ver cómo Nico Suescun y Nicolás Chamero les empataban la eliminatoria, si bien en el tercer set fueron netamente superiores y pudieron dar la puntilla definitiva para seguir en el torneo.

David Antolín - Adrián Rodríguez vs. Pablo Cardona - Miguel benítez (3-6 y 4-6) Simon Vasquez - Adrián Blanco vs. Toni Bueno - Marc Quílez (4-6 y 1-6)

