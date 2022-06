Condiloxyl: La Estimulación del Sistema Inmune frente al Virus del Papiloma Humano (VPH/HPV) Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 08:02 h (CET) Según la Dra Mercado Saenz ,"una línea de actuación, tanto en casos de prevención, como cuando ya se ha producido la infección es reforzar el sistema inmunológico, ya que en más del 85% de los casos es el propio sistema inmune capaz de acabar o de neutralizar el virus, por lo que la estimulación y modulación de las defensas puede resultar un método altamente efectivo en la lucha contra la enfermedad" El virus del papiloma humano (VPH) es un virus que afecta únicamente al ser humano, actualmente existen alrededor de 200 cepas diferentes que pueden causar enfermedades cutáneas o mucosas dependiendo del tropismo del virus. La infección anogenital por el virus del papiloma humano representa la infección más frecuente entre los 15 y 25 años. Se puede estimar que cerca de 80% de los adultos han estado expuestos por lo menos una vez a este virus. La transmisión de este virus se da por contacto genital-genital o ano-genital, durante de manera más frecuente el acto sexual. El riesgo de la infección está asociado de manera directamente proporcional al número de parejas sexuales que ha tenido la persona a lo largo de su vida.

En la actualidad el tratamiento para la infección del VPH, va desde medidas preventivas como la vacuna y otras como la terapia ablativa sobre lesiones visibles con equipo especializados.

Tras varios años de estudios, se ha desarrollado CONDILOXYL gel vaginal/genital externo no-hormonal para hombres y mujeres que combina propiedades regenerativas de sustancias naturales (ácido hialurónico, centella asiática, Aloe vera, etc.) y otras con propiedades antivíricas e inmunomoduladoras (Coriolus versicolor y Reishi-Ganoderma Lucidum).

“Basándonos en la bibliografía científica existen estudios sobre Coriolus versicolor que ha demostrado una gran efectividad en la eliminación de los condilomas o verrugas, sino también en la aclaración del VPH”,Dr. Andres Maldonado.

"Además se recomienda tomar vía oral el complemento alimenticio PAPILOXYL, ya que la sinergia o combinación con Condiloxyl estimula aún más el sistema inmunológico para ayudar a potenciar la eliminación del virus. También en personas que, por algún motivo (alergias o con otras lesiones en otras zonas como garganta, faringe) no puedan utilizar el gel".

Es importante tomar una pausa para aclarar que significa que este gel tiene propiedades inmunomoduladoras. Esto significa que la o las sustancias tienen la capacidad de estimular el sistema inmunitario para así poder desencadenar una respuesta ante el agente, este agente puede ser una célula tumoral o microbio. Es así como en este caso este gel ayuda a estimular el sistema inmune para así poder atacar directamente al virus por un lado y por el otro lado atacar también a las células tumorales que pueden estar ubicadas en las verrugas.

Condiloxyl Ofrece una opción para la prevención y reepitelización de la zona afectada. Es por ello que ante todo es importante acudir al ginecólogo de confianza para iniciar con este novedoso gel vaginal.

Condiloxyl y papiloxyl forman parte de los inmunoterápicos, que se incluyen en la estrategia integral para el control de las infecciones virales, como en el caso del VPH, ayudando a mantener el equilibrio inmunológico del organismo, fortaleciendo las defensas, previniendo y combatiendo las infecciones por los tipos de VPH que causan neoplasias y/o verrugas genitales.

En resumen

Es importante comenzar medidas de prevención efectivas que limiten las infecciones, dado el riesgo de malignidad de algunos tipos de VPH.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.