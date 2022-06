Plus500 presenta su nueva campaña protagonizada por el polifacético actor Kiefer Sutherland

Plus500, el grupo global fintech multiactivos que opera plataformas tecnológicas propias de negociación, ha lanzado una campaña publicitaria internacional protagonizada por Kiefer Sutherland, el actor, director y cantautor ganador de un Emmy y un Globo de Oro, para elevar el perfil de su marca internacional entre la creciente comunidad de traders Aunque Plus500 ya realiza un importante gasto en publicidad online, la nueva campaña es su mayor inversión hasta la fecha para construir su marca y ampliar su audiencia. La publicidad ha sido desarrollada durante los últimos seis meses por McCann Tech, la agencia de McCann Worldwide centrada en la tecnología, y utiliza a Sutherland para transmitir tres características importantes de la plataforma de negociación de Plus500: es fiable, fácil de usar y ofrece a los traders información útil sobre el mercado.

La campaña marca un hito importante en el crecimiento de Plus500, que cotizó en la Bolsa de Londres en 2013 y es miembro del índice FTSE250 de empresas líderes. La campaña gira en torno a la idea "Trading with a Plus Plus", destacando la aplicación móvil líder en el mercado que ayuda a los clientes con información y conocimientos, sin importar el grado de experiencia en la negociación. Con materiales educativos, herramientas de gestión del riesgo y un servicio de atención al cliente las 24 horas del día, Plus500 permite a los traders mejorar las habilidades y la confianza que necesitan para desenvolverse en una amplia variedad de condiciones de mercado.

Kiefer Sutherland ha dicho: "Estoy encantado de protagonizar la nueva campaña mundial de Plus500, una de las principales plataformas de negociación financiera del mundo. El equipo de Plus500 ha sido un gran socio con el que trabajar, y me he divertido mucho rodando el anuncio con McCann Tech".

David Zruia, CEO de Plus500, ha dicho: "Estamos encantados de trabajar con Kiefer en el lanzamiento de nuestra nueva campaña publicitaria. Buscábamos un embajador de la marca reconocido en todo el mundo, que fuera conocido por interpretar a personajes que desprenden seguridad, confianza y experiencia. Kiefer encajaba a la perfección”.

"El crecimiento y el éxito de Plus500 en los últimos años ofrecen a la empresa una gran oportunidad de apoyar a millones de traders. Nos estamos expandiendo a nivel mundial, hemos entrado en los mercados de EE.UU. y Japón, y seguiremos ampliando la gama de productos que ofrecemos como parte de nuestra misión de convertirnos en un grupo fintech multiactivo líder".

El anuncio de se emitirá en televisión, YouTube, la web oficial de Plus500 y en sus redes sociales. La campaña también aparecerá en vallas publicitarias en Londres, Milán y Sídney.

Plus500 fue la plataforma de negociación que más creció en el Reino Unido[1] en 2021 y es conocida por sus niveles de satisfacción de los clientes líderes en el sector en lo que respecta a servicios como la financiación y la retirada de fondos de las cuentas. En Alemania[2] y España[3] es el proveedor número uno de instrumentos conocidos como contratos por diferencia (CFD) y tiene la aplicación móvil mejor valorada.

Los recientes resultados financieros de Plus500 en el primer trimestre de 2022 demuestran el continuo impulso del negocio, con unos ingresos de 270,9 millones de dólares, un 68% más que los 161,1 millones del cuarto trimestre de 2021. Durante el primer trimestre, la empresa registró casi 34.000 nuevos clientes (los que hicieron un depósito por primera vez), y más de 175.0002 clientes activos (los que hicieron al menos una operación con dinero real). También ha anunciado recientemente la adquisición de EZ Invest en Japón y se ha convertido en miembro de pleno derecho de las bolsas del CME Group.

---

[1] Cifras anuales de traders activos. Informe sobre tendencias de trading 2021 en el Reino Unido

[2] Por número total de relaciones con clientes. Tendencias de inversión 2022 Informe sobre el trading en Alemania

[3] Por número total de relaciones con clientes. Informe Tendencias de Inversión 2022 España Leverage Trading