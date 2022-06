​Descubre todas las ventajas y utilidades del seguimiento de vehículos por GPS

Son muchas las empresas que disponen de una flota de vehículos para realizar su labor de cumplir objetivos o acercar sus productos al cliente. Gestionar su control y su eficiencia no es tarea fácil, pues son muchos los aspectos que han de tenerse en cuenta y que no pueden fallar en el día a día: evitar demoras, elegir las mejores rutas, procurar un buen estilo de conducción para ahorrar combustible y evitar averías innecesarias, etc. Afortunadamente, en la actualidad, las nuevas tecnologías facilitan mucho la labor de control de las flotas comerciales de vehículos: camiones, furgonetas, conductores de coches de pasajeros, etc. El rastreo o seguimiento GPS es una eficaz herramienta que se ha convertido en indispensable por las grandes ventajas y utilidades que proporciona.

¿Qué es y cómo funciona el seguimiento GPS?

Cualquier flota de vehículos profesionales puede verse beneficiada incorporando un sistema de seguimiento GPS, independientemente del sector en el que desarrolle su trabajo: transporte de pasajeros, mensajería, transporte de productos refrigerados y mercancías diversas, etc. Tampoco importa el tamaño de la compañía, ya que se trata de una herramienta adecuada para cualquier perfil que se encuadre en este tipo de empresas.

La base de la funcionalidad del GPS es bien conocida por todos: consiste en un sistema de posicionamiento global que proporciona información puntual y en todo momento sobre la ubicación de personas, objetos, vehículos… En el seguimiento de flotas por GPS a través de un software especializado, suma a su principal utilidad un canal de comunicación que conecta los vehículos con la oficina o directamente con el móvil del responsable de la flota, proporcionando en tiempo real datos de interés sobre el vehículo: posición exacta, dirección, velocidad, horas al volante, tráfico en tiempo real, imprevistos en la carretera, etc. En definitiva, este tipo de geolocalización permite un completo control de la flota de forma práctica, sencilla y muy eficiente.

¿Qué ventajas proporciona a las empresas incorporar el seguimiento GPS?

Con el sistema de rastreo GPS se obtienen una interesante cantidad y variedad de datos que proporcionan la información necesaria para avanzarse a los posibles imprevistos y para crear estrategias que definan y beneficien la labor y objetivos de la compañía.

Además de velar por la seguridad de la flota, el sistema de seguimiento por GPS proporciona otras interesantes ventajas:



Ayuda a realizar una planificación de las rutas optimizada y eficiente.

Consigue ajustar con mayor precisión el momento de entrega de la carga, consiguiendo la satisfacción del cliente.

Proporciona una comunicación fluida con el conductor del vehículo a través de notificaciones instantáneas, muy útiles, por ejemplo, en situaciones de cambio de órdenes o en circunstancias en las que el vehículo requiere mantenimiento.

Gracias a la localización permanente del vehículo, ayuda a detectar el robo o el uso no autorizado del mismo.

Obtiene información sobre cómo se está utilizando el combustible, lo que permite corregir anomalías y conseguir un importante ahorro, además de reducir emisiones.



Sin duda, la tecnología de seguimiento de flotas por GPS es fundamental para que las empresas mejoren resultados y consigan elevar sus índices de crecimiento tanto en escenarios locales como internacionales.