¿Qué son las fobias y cómo diferenciarlas del miedo?, por Tu Psicoayuda

lunes, 13 de junio de 2022, 15:58 h (CET)

Las fobias son uno de los trastornos de ansiedad más prevalentes en la sociedad actual. Según la Asociación Médica Americana, más del 10 % de la población mundial sufre algún tipo de fobia.

Aunque se suele confundir con el miedo, las fobias son incontrolables, pueden llegar a causar angustia abrumadora e interferir en la vida diaria de cualquier persona.

Por esta razón, es cada vez más importante para los psicólogos entender el fenómeno y saber cómo superar una fobia. En este sentido, Tu Psicoayuda se dedica al tratamiento de las fobias de manera personalizada, atendiendo a los pacientes desde la privacidad y la empatía.

Claves para diferenciar una fobia del miedo El miedo es una parte normal y muchas veces saludable de la vida. De hecho, es una emoción básica que ha jugado un papel importante en la supervivencia de casi todos los animales, ayudando a evitar situaciones peligrosas o dañinas. En circunstancias normales, el miedo no se apodera de la vida de las personas y se puede gestionar a través de la razón. Además, es posible superarlo con un poco de motivación o técnicas básicas de relajación.

Por el contrario, las fobias son respuestas de temor o ansiedad ante cualquier cosa que no supone una amenaza real. Esta es la razón por la cual las fobias a veces se denominan “miedos irracionales”. La respuesta es tan intensa que puede interferir con la capacidad para funcionar o realizar tareas diarias.

Una fobia puede desencadenar una respuesta de miedo, incluso si no se está cara a cara con aquello a lo que se le teme. Por ejemplo, si una persona tiene fobia a las multitudes, el pensar en grupos grandes de personas podría provocarle temblores, sudoración o dolores de cabeza, entre otros síntomas.

¿Cómo superar una fobia? Las fobias son altamente caracterizadas por síntomas que pueden variar en cada persona y no se pueden autodiagnosticar. Por lo tanto, el primer paso es consultar con un profesional de la salud mental que pueda proporcionar un diagnóstico preciso y desarrollar un plan de tratamiento adecuado y personalizado.

Es necesario tratar las fobias a tiempo, ya que no suelen desvanecerse por sí solas y, en los peores casos, pueden empeorar con el tiempo. Al respecto, Tu Psicoayuda ofrece un servicio de psicoterapia para combatir las fobias por medio de varias herramientas, incluyendo la terapia de exposición, un método aprobado por los mejores psicólogos en el mundo y que ha sido 100 % efectivo para personas con este tipo de problemas.

Garantizar un camino hacia la recuperación de cualquier miedo irracional en total confianza y confidencialidad es posible con centros profesionales.



