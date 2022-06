Consejos a la hora de comprar un vehículo de segunda mano, por la red de talleres BlackTire Emprendedores de Hoy

Debido a su bajo coste comparado con uno nuevo, comprar un vehículo de segunda mano puede ser muy tentador. No obstante, este tipo de operaciones conllevan ciertos riesgos ante los cuales es recomendable tomar precauciones para comprobar que el automóvil está en condiciones óptimas y no cuenta con desperfectos o averías.

Por esta razón, es importante asistir a un taller de coches con mecánicos cualificados que puedan inspeccionar el coche y verificar su estado. Para ello, BlackTirecuenta con una red de talleres con más de 720 centros que ofrecen un servicio integral de mantenimiento y reparación de vehículos.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo de segunda mano En España, se venden dos vehículos usados por cada uno nuevo, lo que indica un cambio de comportamiento en los consumidores. Estos prefieren elegir coches de segunda mano, a un menor coste, aún asumiendo los problemas que pueden traer aparejados.

No obstante, si se dispone de la información sobre cómo ha sido tratado el coche por su propietario anterior y se comparan las opciones disponibles en el mercado, comprar de ocasión puede tener ciertas ventajas.

En primer lugar, es importante realizar una revisión exterior para buscar desperfectos, ya sea en la pintura, los faros, los espejos y las ventanillas del vehículo. Del mismo modo, es fundamental examinar el interior en busca de desgaste en el tapizado, volante o palanca de cambios, así como comprobar el funcionamiento de las luces, los altavoces, el sistema de climatización y los motores de las ventanillas, entre otros. Una vez realizados estos pasos, es conveniente asistir a un taller de coches para que el mecánico evalúe el desempeño del motor y de los demás componentes del coche.

Evaluar un coche de segunda mano, en BlackTire La red de talleres BlackTireofrece un servicio de mantenimiento y reparación de vehículos y cuenta con un equipo de mecánicos especializados para solucionar eficazmente los problemas del coche. Además, provee un asesoramiento profesional para elegir un automóvil de segunda mano que se ajuste a las necesidades de sus clientes.

En este aspecto, esta empresa es especialista en mecánica profunda del vehículo, ofreciendo su mantenimiento con la misma homologación del concesionario oficial y con la garantía del fabricante. A su vez, cuenta con herramientas de diagnóstico electrónico multimarca para acceder a los sistemas de control de cualquier coche y detectar posibles desperfectos en su funcionamiento.

Con la posibilidad de concertar una cita a través de la web en el taller más cercano al domicilio del cliente y a un precio inferior al servicio de los concesionarios, BlackTire es una de las mejores alternativas para comprobar el estado del vehículo y asegurar una compra de ocasión satisfactoria.



