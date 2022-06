Sanferbike dispone de diferentes tipos de bicicletas gravel Emprendedores de Hoy

domingo, 12 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Las bicicletas de gravelvienen equipadas con manillar curvo, neumáticos de mayor diámetro y son muy versátiles para montar en largas distancias, pero entre otros aspectos diferenciadores, usan neumáticos pensados para circular por senderos de grava o arena. Son vehículos cuya estructura guarda bastante parecido con las bicis de gran fondo diseñadas para usarse en carreteras.

El gravel es una modalidad del ciclismo que, según Sanferbike, ha ido ganando muchos aficionados en los últimos años. Se practica generalmente sobre caminos alejados del tráfico, por lo que las personas lo practican entre otros, como un plan de diversión para fines de semana, aunque también permite disfrutar de carreteras con poco tráfico, aportando una gran polivalencia.

¿Cuáles son los diferentes tipos de bicicletas gravel? Una clasificación sobre los tipos de bicicletas de gravel atiende al material empleado para la construcción del cuadro. Esta pieza puede estar elaborada de aluminio que, por lo general, se emplea en los modelos más económicos. Igualmente, algunas marcas fabrican modelos con cuadro de acero, que resulta muy apropiado para afrontar las irregularidades del tipo de camino que suelen encontrarse durante este tipo de rutas, algo que, según Sanferbike, tiene propiedades elásticas que le aportan mayor confort a la bicicleta.

Mientras que los modelos de bicicletas de gravel con cuadros elaborados en carbono y titanio son los considerados de gama media o alta por su precio. Muchos fanáticos están dispuestos a pagar un coste alto no solo por su apariencia sofisticada, sino por la ligereza o resistencia que caracteriza a estos materiales.

Otra clasificación que distingue los tipos de bicis de gravel, podría basarse en si disponen o no de suspensión. Dentro de los modelos que sí disponen de suspensión, a su vez, hay modelos con suspensión delantera, trasera o ambas.

Características de las bicicletas gravel Además de las características descritas, existen otros elementos que hacen a estas bicicletas un vehículo muy particular. El tamaño de sus ruedas suele oscilar entre los 700 cm x 35 cm hasta 700 cm x 40 cm de diámetro. Aunque estas medidas son las más comunes, en el mercado se pueden conseguir muchas otras.

Otro elemento distintivo de las bicicletas gravel son las múltiples roscas, que están distribuidas en la parte de la horquilla y el cuadro. Están repartidas en lugares estratégicos para que el ciclista pueda añadir portabultos, guardabarros, bolsas o varios portabidones. Normalmente, vienen equipadas con frenos de disco y suelen emplearse pedales de MTB.

Para la categoría gravel,la tienda Sanferbike dispone en un amplio stock de algunas de las mejores marcas especializadas en gravel.Entre ellas, se pueden citar Cannondale, Wilier, 3T, Scott, Orbea, Trek, Open, Giant, LIV, o BMC entre otras. La tienda asegura que el gravel es una realidad en ascenso y las marcas lo saben, por ello cada día están lanzando nuevos y más sofisticados modelos.



