Natalie Gulbis, nombrada vicecapitana del equipo de EE.UU. de la Solheim Cup 2023

Stacy Lewis, capitana del equipo de EE.UU. de la Solheim Cup, ha elegido a Natalie Gulbis como vicecapitana. Gulbis, ganadora del Evian Masters en 2007 e integrante del equipo estadounidense en tres ocasiones, se une a Morgan Pressel como vicecapitana y formará equipo con Lewis y las 12 mejores golfistas americanas en la Solheim Cup, que se celebrará en Finca Cortesín (Costa del Sol, Andalucía), del 22 al 24 de septiembre de 2023.





“Cuando empecé a pensar en las posibles vicecapitanas, sabía que quería personas que sintieran verdadera pasión por la Solheim Cup y Natalie encaja completamente en ese papel", ha declarado Lewis. "Desde mi año como rookie ha sido una gran amiga y sé que será una vicecapitana perfecta. Natalie ha sido muy importante para mí a lo largo de mi carrera, tanto personal como profesionalmente, y sé que su espíritu positivo será una gran influencia para el equipo”.



En 2007, Gulbis ganó el Evian Masters, el predecesor del Amundi Evian Championship, con un birdie en el segundo hoyo de desempate ante la coreana Jeong Jang. Formó parte del equipo estadounidense de la Solheim Cup en 2005, 2007 y 2009, en los que obtuvo un récord de 5-4-1, incluyendo una actuación invicta de 2-0-1 en los partidos individuales. La golfista de 39 años es miembro del LPGA Tour desde 2002, tras pasar un año en la Universidad de Arizona, donde fue reconocida como una de las mejores jugadoras amateurs de EE.UU.



Fuera del campo, la golfista de Sacramento (California), participa activamente en la promoción de actividades educativas y saludables para niños a través de la asociación Boys and Girls Clubs of Southern Nevada y del Natalie Gulbis Club en Las Vegas, ciudad donde reside.



"No hay nada más inspirador que vestir el rojo, blanco y azul y representar a Estados Unidos. Jugar durante tres años la Solheim Cup es algo que nunca olvidaré y me emocioné cuando Stacy me pidió que trabajara con ella para el equipo de 2023", ha señalado Natalie Gulbis.



"Me encanta todo lo que significa trabajar en equipo y luchar juntas para alcanzar un objetivo común. La semana de competición en España va a ser una experiencia increíble y haremos todo lo posible por trasladar el espíritu americano al campo de golf”, concluyó.



