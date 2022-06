Social trading y las mejores técnicas para mejorar tus resultados siendo un novato Existen algunos brókers que permiten aprovechar esta modalidad, para que puedas imitar los movimientos de algún experto Redacción

sábado, 11 de junio de 2022, 10:59 h (CET) Al empezar a operar en trading suelen ser más las dudas que los aciertos, es por ello que la mayoría de los brókers hacen mucho énfasis en aprender antes de invertir y es por ello que existen muchas plataformas a través de las cuales puedes empezar tu proceso educativo para conocer las técnicas, indicadores y todo lo que necesitas para aprender a operar en trading. Sin embargo, si recién estás empezando a dar tus primeros pasos y quieres tener una opción más segura que tu propio juicio actual, siempre puedes copiarle a un experto.

Y es que existen algunos brókers que permiten aprovechar una modalidad denominada “Social Trading”, que te permite imitar los movimientos de algún experto que se haya puesto a disposición del bróker, y generar los mismos resultados que él. Puedes copiar operaciones con NAGA, así como con muchos otros brókers similares, en una modalidad de Social Trading denominada “CopyTrading”, que emplea diferentes modelos informáticos para replicar todos los movimientos de un trader de forma automática.

¿Cómo funciona el Social Trading?

La estructura del Social Trading es sencilla y a la vez compleja, ya que emplea diferentes sistemas informáticos a través de plataformas de trading, robots automáticos y peer to peer. Básicamente se refiere a que, al operar, no lo harás solo, sino que siempre te apoyarás de la experiencia de un experto. En los brókers con Social Trading disponible, puedes interactuar en foros con otros usuarios, similar a una red social, pero también puedes acceder a tiendas de señales en las que, a cambio de una comisión o un pago único, puedes “enlazar” por decirlo de alguna forma, tu cuenta a la de otro usuario con más experiencia.

Esto, claro está requiere que tengas un ojo crítico bien desarrollado y sepas identificar cuál es la mejor opción para ti, afortunadamente, los brókers que ofrecen estas opciones clasifican a sus expertos dependiendo de sus resultados más recientes, de manera que puedes guiarte de ello para decidir a quién puedes enlazarte.

Principales desventajas del Social Trading

Las desventajas del social trading son 2 principalmente, el coste extra y la posibilidad de perder dinero. Y es que en el trading todos pierden dinero, incluso el más experto, la única diferencia es que los expertos suelen tener mejor ratio debido a su experiencia y pueden ayudarte a replicar sus resultados en tus propias operaciones gracias a este hecho. Sin embargo, cada una de las decisiones que ellos tomen también se reflejará en tus posiciones, por lo que si ellos cometen un error tú también lo cometerás.

