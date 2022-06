La reaseguradora Ocean RE mantiene su posición de excelencia en relación con su calificación crediticia y fortaleza financiera

La reaseguradora Ocean RE continúa reflejando la calidad de su solidez financiera con la calificación de excelencia “A“ otorgada por la AM Best en las áreas de fortaleza financiera y calificación crediticia de emisor a largo plazo. Ocean International Reinsurance Company Limited, conocida como Ocean RE, es una empresa especializada en servicios de seguros y reaseguros a través de programas optimizados de transferencia de riesgo para sus clientes.

En recientes años, la reaseguradora Ocean RE se ha encontrado bajo la lupa evaluativa de la agencia de calificación de entidades de transferencia de riesgo alternativas AM Best, reconociendo la suscripción disciplinada de Ocean RE para desarrollar su capital con resultados rentables dentro de un ciclo económico desfavorable. Las fases estables de la compañía derivan de su base de capital reforzada de la empresa tras su adquisición, lo que le permite expandirse a nuevos mercados y productos.

Resultados rentables como respuesta al crecimiento corporativo de Ocean RE

Según AM Best, la reaseguradora Ocean RE se ha mantenido entre los niveles más fuertes de capitalización ajustada por riesgo dentro del índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR). Estas cifras integralmente reflejan un beneficio contributivo de capital superior a 110M de dólares a principios de 2020.

Dentro de las evaluaciones, paralelamente a la calificación de la solidez financiera, AM Best coloca bajo supervisión de la estructura y la estrategia corporativa de la reaseguradora Ocean RE a partir de las asociaciones con otras aseguradoras. Ocean RE ha demostrado una gran evolución en la alineación de su estructura corporativa y la implementación de la estrategia, disipando la tensión de la agencia de calificación.

Como resultado del desempeño en las operaciones realizadas por Ocean RE en los últimos dos años, se ha evidenciado una utilidad neta positiva a raíz de óptimos niveles de suficiencia de primas procedentes de su negocio ajustado y un programa de compensación en búsqueda de la expansión de las líneas de reaseguro más tradicionales. El equipo especializado de la reaseguradora se distribuye en múltiples ramas o líneas de negocio, con formación y eficiencia para atender las necesidades de los mercados internacionales.

Debido a su abanico de productos diversificados es que la reaseguradora Ocean RE logra el éxito constante dentro de su estrategia de consolidación, extendiéndose a nuevos mercados y ampliando sus canales de distribución. Se prevé un crecimiento clave en mercados y regiones significativos, como Oriente Medio y África del Norte, la Conferencia Interafricana sobre Mercados de Seguros (CIMA) y el Lejano Oriente.

Carlos Chamorro, el CEO y Head of Global Operations de Ocean RE declaró: “Debido a la calificación que AM Best le otorgó a la organización, hoy Ocean RE puede continuar con sus operaciones en todo el mundo y, lo que es más importante, continuar aumentando su cartera de riesgos”.

La agencia de calificación crediticia AM Best seguirá en su labor de monitorización de la solidez del balance de la reaseguradora Ocean RE en los próximos años. Especialmente a partir de la influencia de su compañía tenedora por la evolución del área de finanzas y de la estructura corporativa. AM Best termina categorizando la solidez financiera de la reaseguradora como sólida y con un adecuado desempeño operativo, perfil comercial y gestión óptima del riesgo empresarial.