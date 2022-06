Filmin estrena el próximo 17 de junio "Un pequeño plan...como salvar el planeta". Tras "Un hombre fiel" (2018), Louis Garrel vuelve a dirigir y protagonizar una película junto a Laetitia Casta y el pequeño Joseph Engel. Esta comedia de mensaje ecologista sobre la protección del medioambiente tuvo su estreno español en el Festival de San Sebastián.



Jean-Claude Carrière me dijo que quería hacer una película conmigo sobre niños y jóvenes obsesionados con el medioambiente, explica Garrel. En aquel momento, me pareció del todo inverosímil. Pasaron tres meses y vi en televisión a una adolescente sueca en huelga de hambre para salvar el planeta. Era Greta Thunberg. Poco tiempo después, empezó el movimiento Fridays for Future. Antes de esto, nadie podía creer que niños de entre 10 y 13 años se alzarían de esta forma. Carrière era un visionario.



La película sigue a Joseph (Joseph Engel), un adolescente que vende en secreto los objetos más preciados de sus padres, Abel (Louis Garrel) y Marianne (Laetitia Casta), para financiar un misterioso proyecto ecologista en África. ¿Su misión? Combatir el cambio climático y salvar el planeta.

El director sigue: Es un tema muy serio y duro sobre una generación que teme morir. Por eso me aproximo desde el humor, es una comedia, no pretendo dar lecciones a nadie. Así, conseguimos abrir más puertas a la vez que se crea una experiencia estimulante, revolucionaria y esperanzadora. "Un pequeño plan...como salvar el planeta", que se estrenó en cines españoles el pasado mes de abril de la mano de BTeam, estará disponible para suscriptores de Filmin a partir del 17 de junio en VE (Versión doblada al Español) y VOSE (Versión Original Subtitulada en Español).

Un pequeño plan...como salvar el planeta Título original: La croisade País y año de producción: Francia, 2020. Duración: 67 minutos. Dirección: Louis Garrel. Guion: L. Garrel, Jean-Claude Carrière. Fotografía: Julien Poupard. Música: Grégoire Hetzel. Reparto: L. Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel, Julia Boème, Ilinka Lony.



Louis Garrel DIRECTOR Y GUIONISTA París, 1983. Hijo de Philippe Garrel y Brigitte Sy, Louis Garrel apareció con solo seis años en la película "Le baisers de secours". Pero fue "Soñadores" (2002), de Bertolucci, el título que lanzó su carrera. Tras muchas más interpretaciones, en 2015 se puso tras la cámara para dirigir su primer largometraje: "Los dos amigos". Después vino "Un hombre fiel", que también protagonizó y que obtuvo el Premio del Jurado al Mejor Guion en el Festival de San Sebastian.