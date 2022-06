​"El cambio de política del BCE penaliza a España" Análisis de Philippe Waechter, jefe de investigación económica de Ostrum AM, sobre la reunión del Banco Central Europeo Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 10 de junio de 2022, 09:37 h (CET) Análisis de Philippe Waechter, jefe de investigación económica de Ostrum AM (gestora afiliada de Natixis IM), sobre la reunión de ayer del Banco Central Europeo (BCE), de la que señala: "El BCE cambia de rumbo y solo acaba de empezar a endurecer su política monetaria" y advierte que "el cambio de política del BCE penaliza a España e Italia".

Según explica el economista, "la dificultad para que el BCE aplique su nueva estrategia monetaria es la dispersión de los tipos de interés entre los distintos países de la zona. El BCE tendrá que ajustar su estrategia para limitar el riesgo de fragmentación financiera en la eurozona. Esto reduce un poco la legibilidad de la política monetaria".



Para Waechter, "al endurecer su política monetaria, el BCE quiere limitar las anticipaciones de una inflación elevada y persistente que podría llevar a un aumento de los salarios, creando una espiral de precios y salarios. Aunque la inflación subyacente no sea demasiado elevada, el BCE debe limitar este riesgo".

Sin embargo, según señala, se plantean varias cuestiones, como "¿hasta qué nivel endurecer los tipos de interés? y, ¿qué pasa con los tipos de interés a largo plazo?", así como qué referencias hacer para ajustar y calcular ambas cuestiones. Según indica el economista, "si los bancos centrales son creíbles en la lucha contra la inflación y si hacen lo necesario, los inversores no incluirán una prima de inflación y los tipos de interés a largo plazo podrían entonces estabilizarse", pero, al hilo, Waechter advierte: "la inflación se desviará permanentemente del objetivo actual y, probablemente, el BCE no pueda mantener el objetivo de inflación del 2%".

Sobre las próximas reuniones del BCE, el economista señala que "con su subida de tipos de interés prevista para el 21 de julio, el BCE pone fin a un largo periodo de tipos de interés muy bajos y estables. Será la primera subida desde el 7 de julio de 2011. Y, con la subida indicada para la reunión de septiembre, ya no habrá tipos negativos en el arsenal del BCE", e indica: "este cambio de marco es radical aunque a corto plazo el nivel de los tipos de interés siga siendo reducido. A finales de septiembre, el tipo de interés de referencia del BCE será sólo del 0,5%. Vendrán nuevas subidas". Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​"El cambio de política del BCE penaliza a España" Análisis de Philippe Waechter, jefe de investigación económica de Ostrum AM, sobre la reunión del Banco Central Europeo ​Anatomía de la desaceleración del crecimiento El club de los países ricos de la OCDE es el último en recortar sus perspectivas económicas mundiales El precio de la electricidad podría sumar en julio otros 50 €/Mwh, un 35% más Respecto al precio del brent, irá al alza durante el próximo trimestre, según la consultora Tempos Energía Dispersión del precio del carbono Comentario de mercado elaborado por Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión en multiactivos eToro Previsiones económicas previas a la reunión del Banco Central Europeo Comentario de Konstantin Veit, gestor de carteras en PIMCO