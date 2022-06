Gastronomía italiana de excelencia en Madrid, la pasta artesanal de Romea Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022

La pasta siempre ha sido considerada como el alimento característico de la gastronomía italiana, ya que es cocinada con mucha sabiduría y permite combinarla con varios ingredientes.

Con el objetivo de crear una armonía perfecta entre sabores y sensaciones, Romea combina la pasta, la salsa y el vino para ofrecer una experiencia única al cliente.

La compañía, con presencia en Madrid, elabora su pasta artesanal cuidando al detalle cada combinación, como la elección de productos de temporada y la constante innovación en los sabores elegidos.

Romea es una propuesta de gastronomía italiana de excelencia Este proyecto se enfoca en rescatar la preparación artesanal de la pasta en todas sus etapas de producción, con ingredientes 100 % naturales y frescos, sin presencia de colorantes ni conservantes. De la mano de proveedores cuidadosamente seleccionados, se obtienen las materias primas puras, debido a que priorizan mantener un patrón de calidad para cada preparación.

El valor distintivo de Romea es que propone un producto gourmet y clásico al alcance de los clientes, quienes pueden preparar la pasta y agregar su toque personal. El kit incluye la pasta preparada con no más de 12 horas de antelación, una salsa elaborada con productos naturales y queso parmesano de origen protegido, con opciones de maridaje con vino.

Perfumo di Risi es una de las especialidades gastronómicas que Romea ofrece a sus clientes El nombre de esta especialidad gastronómica está inspirado en Dino Risi, un director de cine italiano reconocido por su habilidad para representar a la sociedad italiana en el ámbito cinematográfico. Motivados por su trabajo, la empresa prepara las tagliatelle, una masa bastante significativa en Italia, que regala uno de los perfumes más simbólicos de su gastronomía.

La receta consiste en un Tagliatelli al Ragu, por lo que incluye 250 gramos de pasta fresca, 200 gramos de salsa boloñesa y 150 gramos de queso parmesano.

En cuanto al maridaje, existen 2 opciones para disfrutar la experiencia: con un vino Colombarone o el vino In Terra Rossa, ambos pertenecientes a la variedad Sangiovese de Emiglia Romana.

Para mantener la frescura del producto, las entregas se realizan al día siguiente de recibir el pedido, ya que la política de la empresa va en contra del almacenamiento de productos. Asimismo, los clientes pueden realizar un pedido a través de la página web de Romea y recogerlo directamente en la tienda de Madrid.



