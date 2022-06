Los errores más comunes al contratar mudanzas en Gijón, por Transporte Astur Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022, 15:08 h (CET)

Un proceso que puede ser estresante si el traslado no se planea con antelación y siguiendo una estrategia específica es cambiar de piso.

Aunque la mayoría de las personas se mudan partiendo de un sentimiento de expectativa y emoción, la mudanza en sí es una actividad retadora y agobiante.

Debido a esto, cuantos menos errores se cometan, mejor se sobrelleva todo el proceso. Con el interés de que las personas vivan una experiencia de traslado placentera, la compañía Transporte Astur, especializada en mudanzas en Gijón, se ha propuesto señalar los errores más comunes que cometen los españoles a la hora de planear y ordenar la logística de su cambio de residencia.

¿Qué se debe evitar al realizar una mudanza? Uno de los errores más comunes que cometen las personas es el de no organizar con anticipación todo lo relacionado con el empacado de sus pertenencias y no contratar el servicio de traslado con la suficiente antelación. Cuanto más tiempo se tenga para coordinar toda la logística de la mudanza, menos contratiempos ocurrirán y, por consiguiente, va a ser menor la carga de estrés durante el proceso.

Otro error frecuente es el de no etiquetar con marcas visibles y legibles las cajas que se utilizan para la mudanza. Estas marcas deben indicar el contenido que almacena cada contenedor y, además, deben referenciar la habitación a la que va destinada cada una de las cajas. Esto le indicará al operario la forma de manipulación más conveniente y permitirá organizar mejor los elementos en el lugar de destino.

Evitar deshacerse de pertenencias que no se usan con regularidad y guardar demasiados objetos también perjudica la labor de mudanza. Para Transporte Astur, el cambio de residencia es una buena oportunidad para hacer una selección profunda de enseres, sobre todo porque esto permite ahorrar volumen en la mudanza y agilizar todo el proceso de carga y descarga.

Servicios de mudanza diseñados por profesionales Aunque todos estos errores entorpecen el traslado, el peor error que puede cometer una persona a la hora de mudarse es el de no contratar un servicio profesional que realice un trabajo con el cuidado y rapidez que se necesita en estos casos. Para evitar que las personas cometan este error, Transporte Astur ha diseñado un completo paquete de mudanzas que se adapta a las necesidades de sus clientes. Todos sus servicios cubren traslados dentro y fuera del principado de Asturias, por lo que el cliente solo debe preocuparse por contratar con anticipación el paquete de mudanza que más le convenga.

Para Transporte Astur, el cliente siempre estará primero y, por esta razón, le asesora en la elaboración de un presupuesto completamente gratuito, con el cual tendrá la oportunidad de contratar un servicio profesional, eficiente y de calidad para gestionar todo lo relacionado con su cambio de residencia.



