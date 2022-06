Las últimas tendencias para decorar el jardín o la terraza Emprendedores de Hoy

El verano vuelve a ser el protagonista. Con ello, adviene la época del sol, la tranquilidad de los días, las noches livianas en que se observa el cielo salpicado de estrellas para refrescar la conciencia… Es tiempo de pasar los días al aire libre. Por ello, se aboga por una atmósfera verde en el jardín. Las últimas tendencias en decoración de interiores apuntan hacia el estilo mediterráneo que transmite un ambiente de paz cálido y alegre como en la costa. No será necesario viajar para sentirse en vacaciones.

Con esta tendencia mediterránea se persigue la configuración de espacios en que reine la elegancia y la estética, amén de ser el lugar para tomar el primer café del día, disfrutar del atardecer o leer alguna novela. Una primera idea es aprovechar la luz, elemento imprescindible dentro del jardín. En este sentido, los colores cálidos son esenciales. El blanco aumenta la luminosidad del hogar, por un lado, y el azul evoca al mar. El sol es agradable siempre y cuando no llegue a achicharrar. De ahí que un jardín sin sombra sea un espacio incompleto. Los invitados agradecerán la disposición de sombrillas y pérgolas con plantas trepadoras durante el día.

Jardines y terrazas al fresco No hay nada más refrescante que los textiles de lino y algodón, cuya presencia es visible en los cojines, manteles y telas con que se decoren las mesas de madera o fibra vegetal del jardín. Si se busca principalmente un entorno acogedor, el mobiliario ha de complementarse con puffs y alfombras.

En cuanto a verde, una buena idea es rellenar el exterior de plantas que se adapten bien al calor y la sequía. Pueden ser aromáticas, con flores o trepadoras. La lista es amplia. El jazmín y la lavanda nunca pasan de moda. Por supuesto, deben ir siempre acompañadas de macetas que no recarguen de más la atmósfera.

Buychester es la plataforma en que se puede conseguir un jardín mediterráneo acorde a las últimas tendencias del verano. Su catálogo dispone de mesas, tumbonas, sofás, sombrillas y todo tipo de mobiliario relacionado con la decoración de exteriores. La entrega es gratuita a partir de los 100 euros.



