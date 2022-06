Enviar flores para nacimientos de la mano de Amborella Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de junio de 2022, 11:19 h (CET)

La costumbre de enviar flores en los nacimientos es una demostración de buenos deseos a los padres por la llegada del bebé. Este tipo de obsequios envía un mensaje de apoyo incondicional.

Los padres que reciben las flores asumen que quien tiene la idea de este tipo de detalles lo hace movido por emociones positivas y buenas vibraciones. Además, este detalle se puede personalizar agregándole una tarjeta con un mensaje agradable y cordial.

Las propuestas de Amborella Amborella es una floristería que ha destacado en el mercado por sus innovadoras propuestas de arreglos para diversos tipos de ocasión. Dentro de su catálogo de productos, destacan ramos de flores para Navidad, cumpleaños, San Valentín o matrimonios. Igualmente, centros de flores para momentos especiales o solemnes coronas para eventos funerarios.

Esta empresa cuenta con una tienda online y dos direcciones físicas en Madrid, una de ellas en la avenida Montecarmelo y la otra en Montecasal. Han sido vanguardia con sus ideas de flores con desayunos, que se han convertido en un éxito con más de 10 menús diferentes. Pendientes siempre de nuevas formas de innovar con la costumbre ya arraigada de regalar flores, destacan lo importante cuando la ocasión involucra un nacimiento.

La creadora de Amborella, Yanira Pérez, dice que no hay un momento más emotivo que la llegada de una nueva vida al entorno familiar o de amistades. Es por eso que, para muchos, una de las mejores maneras de expresar ese sentimiento de celebración es con una cesta de flores. Esta experta asegura que no existe un regalo más perfecto para la nueva familia.

Varias alternativas en flores para el nacimiento Para Yanira Pérez, los arreglos de flores brindan la seguridad a quien las regala de que bajo cualquier circunstancia va a quedar bien. Más aún, si se cuenta con la asesoría para saber qué tipo de flores son las más adecuadas. Dependiendo del género del bebé y los gustos de los nuevos padres, Amborella tiene varias alternativas recomendadas.

Los arreglos con orquídeas son de los preferidos. Amborella tiene esta especie en cajas de madera con plantas en colores como blanco o fucsia. La ventaja es que son arreglos que duran mucho tiempo. Una alternativa más clásica con los centros de flores en bolsa con una variedad de especies de temporada alimentadas por una burbuja de agua para que duren más.

Pérez asegura que los arreglos con hortensias de colores pasteles o con rosas blancas son también apuestas seguras, independientemente del sexo del recién nacido. En Amborella, siempre existen nuevas propuestas de arreglos y lo más importante es que nunca un arreglo es igual a otro. Esto lo logra solo alguien que, como ella, ha vivido rodeada de flores desde su infancia en Tenerife.



