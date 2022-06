Plotter de impresión, qué es y para qué se utiliza según Omán Impresores Comunicae

miércoles, 8 de junio de 2022, 14:02 h (CET) Conocer todo acerca de los Plotter de impresión. Los Plotter de impresión conforman un pilar fundamental para las impresiones gráficas El plotter, también llamado impresora de gran formato, es un dispositivo de impresión diseñado para impresiones gráficas de alta precisión. Hace unos años, los plotters se utilizaban exclusivamente en empresas de arquitectura o ingeniería para imprimir planos o esquemas. Actualmente, se utiliza en sectores como la comunicación, interiorismo, personalización (carteles, rótulos, etc.) o en el sector médico.

Dentro de los plotters están encontrar de pluma (los primeros en aparecer), de inyección de tinta, de corte y plotters térmicos o láser. Además, se suelen utilizar tamaños desde un A4 hasta un A0.

Los plotters de inyección de tinta son los más extendidos y la mayoría ofrecen impresiones con una gran riqueza de colores. Por ejemplo, los tres tipos plotters más actuales de Canon en 44 pulgadas son:

Plotter fotográfico : Cuenta con una buena calidad de impresión, dando altos niveles de color y detalle. Esto se debe al nuevo sistema de 12 tintas LUCIA PRO (negro, negro mate, cian, magenta, amarillo, cian para foto, magenta para foto, gris, gris para foto, rojo, azul, Chroma Optimiser). Con este plotter se puede imprimir de una manera rápida y sencilla archivos en formato PDF y JPEG, directamente desde un dispositivo de memoria USB.

: Cuenta con una buena calidad de impresión, dando altos niveles de color y detalle. Esto se debe al nuevo sistema de 12 tintas LUCIA PRO (negro, negro mate, cian, magenta, amarillo, cian para foto, magenta para foto, gris, gris para foto, rojo, azul, Chroma Optimiser). Con este plotter se puede imprimir de una manera rápida y sencilla archivos en formato PDF y JPEG, directamente desde un dispositivo de memoria USB. Plotter con impresión fluor : Si se necesita imprimir carteles con colores brillantes y muy llamativos este tipo de plotter es el adecuado. Este plotter de Canon se ha convertido en la primera impresora de gran formato del mundo con tinta pigmentada fluorescente, ofreciendo diez colores entre los que se encuentran tinta roja, naranja, verde, violeta y tinta rosa fluorescente. Es una buena opción si quieres llamar la atención de los consumidores con la incorporación de carteles promocionales brillantes y atractivos. Este tipo de plotters están pensados para diseñadores gráficos, agencias publicitarias y departamentos internos de impresión que prestan servicio a estas empresas.

: Si se necesita imprimir carteles con colores brillantes y muy llamativos este tipo de plotter es el adecuado. Este plotter de Canon se ha convertido en la primera impresora de gran formato del mundo con tinta pigmentada fluorescente, ofreciendo diez colores entre los que se encuentran tinta roja, naranja, verde, violeta y tinta rosa fluorescente. Es una buena opción si quieres llamar la atención de los consumidores con la incorporación de carteles promocionales brillantes y atractivos. Este tipo de plotters están pensados para diseñadores gráficos, agencias publicitarias y departamentos internos de impresión que prestan servicio a estas empresas. Plotter para impresión de cartelería: Esta impresora de gran formato es clave para obtener buenos carteles de diseño asistido por ordenador (CAD) y SIG. Ofrece un gran rendimiento en papel económico no recubierto y reproduce tanto los detalles más sutiles como el texto con impresionante precisión. Si se necesita un formato más pequeño se puede optar por el plotter para planos y carteles de 61cm muy económico. Se trata de un plotter de 24” en formato A1 que permite la impresión de poster y cartelería de una forma muy económica.

Aparte de todos estos tipos, también se pueden dividir según su diseño:

Plotter de tambor o rodillo: En este tipo de plotter el papel se enrolla a un rodillo o tambor, el cual gira permitiendo que se dibuje la imagen a su paso.

En este tipo de plotter el papel se enrolla a un rodillo o tambor, el cual gira permitiendo que se dibuje la imagen a su paso. Plotter plano o de mesa: Son utilizados por varios diseñadores con programas CAD. Del mismo modo, los plotters se utilizan actualmente en el sector de la personalización. Si se necesita imprimir sobre cualquier tipo de material o producto para crear souvenirs, componentes industriales, e incluso artículos electrónicos de consumo, hay que optar por una máquina de impresión directo Uv para todo tipo de material. Se puede utilizar con cualquier tipo de producto tridimensional como bolígrafos, mecheros, trofeos, carcasas de móviles y un largo etcétera. En definitiva, si está pensando en adquirir una impresora de gran formato para su oficina o negocio, deberá tener en cuenta los diferentes tipos de plotters para elegir el más adecuado para sus necesidades.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.