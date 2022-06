¿Cómo elegir un buen seguro de hogar? Seguros Academy Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Proteger la vivienda resulta fundamental, por lo que buscar herramientas para asegurarlo es muy importante. En este sentido, una alternativa es el seguro del hogar, cuyo objetivo es preservar la vivienda y todos los bienes en ella o sustituirlos en casos de daño, pérdida u otras afectaciones.

Sin embargo, conseguir un buen seguro de hogar no siempre es tarea fácil, ya que no todas las pólizas ofrecen una cobertura proporcional al valor que representa, en su totalidad, el patrimonio asegurado. Es por ello que, antes de contratar este tipo de seguros, es importante tener en cuenta ciertas pautas, como las que comparte Seguros Academy, para poder seleccionar la opción más conveniente.

¿Qué elementos tener en cuenta para escoger un seguro de hogar? Para seleccionar una buena opción en un seguro de hogar se debe analizar los términos de su cobertura, es decir, los siniestros o afectaciones cubiertos por la póliza, como robo, incendio o daños provocados por terceros, así como los servicios que pone a disposición para la reparación del hogar ante estas afectaciones, como carpintería, fontanería, electricidad e, incluso, cerrajería de respuesta inmediata.

Sin embargo, el capital total cubierto por la póliza es un aspecto mucho más importante en este tipo de seguros. El valor de una vivienda se determina por dos aspectos, el continente, que se refiere a la vivienda como edificación, su estructura, instalaciones y acabados; y el contenido, que se refiere a los bienes del propietario, como muebles, electrodomésticos, etc.

Cada póliza destina un determinado capital máximo para la reparación o restitución de estos bienes, lo cual es importante porque dicho capital es determinante en la tarifa anual de la póliza, pero sobre todo, porque si dicho capital es significativamente menor al valor de la vivienda, el propietario estaría adquiriendo un infraseguro. Esto constituye un alto riesgo de perjuicio para el asegurado, ya que, en casos de pérdida total, este sería quien tenga que cubrir esa diferencia entre el valor real de su patrimonio, y el capital máximo que cubre su póliza de seguro.

Información oportuna para tomar las mejores decisiones Estar adecuadamente informado es la mejor herramienta para contratar el seguro perfecto para cada hogar, ya que los factores determinantes en dicha decisión van más allá de las tarifas de cada póliza, y se deben comparar con valores aproximados del patrimonio que representa la vivienda, tanto en su continente como su contenido.

Seguros Academy es una plataforma web que busca ayudar a los asegurados ante esas necesidades, por medio de sus publicaciones y contenido de libre acceso, donde comparte criterios precisos, información oportuna y herramientas de análisis para todos aquellos que quieren contratar algún tipo de seguro o que tienen inquietudes con su seguro actual, a fin de que puedan, no solo tomar las mejores decisiones, sino incluso, ejercer plenamente sus derechos al momento de contratar una póliza de seguro de cualquier tipo.



