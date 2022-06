Curso de árabe intensivo para este verano en Academia Árabe Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Existe un curso de árabe en Madrid que garantiza el aprendizaje del idioma en solo un mes.

Cuando se está preparando una prueba oficial o simplemente el estudiante siente que no avanza, es hora de cambiar la metodología e introducirse en una nueva formación significativa que impulse la retención del dialecto.

Academia Árabe es una escuela que utiliza un método especializado de clases intensivas en verano para aprender en menos tiempo.

Este verano se puede acudir al curso de árabe intensivo El verano es el momento perfecto para aprender un nuevo idioma, por eso Academia Árabe abrió una nueva convocatoria para su curso de verano intensivo, que reúne todo lo necesario para subir de nivel, en un mes de clase. El método de la academia es propio y lo han probado cientos de estudiantes que hoy en día hablan el árabe como segunda lengua en su campo laboral y personal.

De este modo, en las clases se comienza a hablar el idioma desde el primer momento, para que el oído se acostumbre a los sonidos y sea más fácil captar la información. De la misma forma, se le da el mismo nivel de importancia a la gramática y a la manera correcta de pronunciar, para que el alumno pueda desarrollar las pruebas de manera exitosa y también pueda hablar con fluidez.

Otros cursos se enfocan en prácticas antiguas que no ayudan a retener la información. En cambio, Academia Árabe adapta las bases del idioma, a las nuevas estrategias de enseñanza, para que el estudiante obtenga mejores resultados. Aunado a las clases, se entrega un material de apoyo desde el nivel A1 hasta el C2, en formato de texto y audio, para realizar las actividades en clases y por su cuenta.

Las personas que decidan iniciar en julio pueden inscribirse ahora Conociendo las ventajas de llevar a cabo el curso intensivo este verano, Academia Árabe dispone de dos horarios que se ajustan a la metodología de educación y a la disponibilidad del estudiante. Pueden ser tres días a la semana por dos horas de clase o dos días a la semana por tres horas, ambos con la particularidad que incorporan las temáticas que se ven en tres meses, en uno solo.

Es importante detallar que las clases son completamente presenciales, lo que es una ventaja para practicar el idioma en tiempo real. La academia está ubicada en el Barrio de las Letras en Madrid y cuenta con aulas completamente equipadas para aprender y disponer del material de apoyo. Al finalizar el curso, se entrega un certificado como prueba de los conocimientos aprendidos en todo el mes. Academia Árabe cuenta con un sitio web para reservar una plaza hoy mismo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.