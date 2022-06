Zitmuv by Sunra, el concesionario que permite probar sus productos antes de adquirirlos Emprendedores de Hoy

Hoy en día, es común la circulación de motos eléctricas en las grandes ciudades. A causa de la subida del precio del combustible, este tipo de vehículos surgen como una alternativa atractiva para la población, ya que permiten el ahorro de dinero al usar baterías como fuentes de energía, en lugar de gasolina.

El crecimiento de la industria ha propiciado la creación de un gran número de tiendas dedicadas a las motos eléctricas. Sin embargo, para conseguir una compra acertada, existen empresas con mayor experiencia, como Sunra. Este comercio ofrece un catálogo con diferentes modelos y más de 300 centros de venta especializados en España.

¿Por qué Sunra es una de las mayores redes de concesionarios de motos eléctricas? Sunra destaca entre las tiendas de motos eléctricas por ser el número 1 en ventas desde 2020. Esto se debe, principalmente, a que la marca sabe lo importante que es probar un vehículo antes de comprarlo, por lo cual ponen unidades de prueba a disposición de los clientes.

Los productos de la marca se pueden encontrar en centros de venta prestigiosos a nivel nacional, como es el caso de Midas, Norauto, Aurgi y Total Energies. Además de las tiendas físicas, la empresa Sunra tiene una importante presencia en el espacio virtual, ya que permite la opción de compra online por su página web y habilita la recogida en la tienda más cercana.

Entre los modelos disponibles del catálogo están el Miku Max, el Hawk, el Ronic y el Cargoo. Por otra parte, el Miku Super 125S, el Rs y el Anger 125S son los más recientes, junto con Zitmuv Zeta Max, Z-Odin, GZ RaZing, Black Razer y Tinbot. La tienda también comercializa accesorios de alta calidad como cascos, guantes y candados.

Servicios que brindan los puntos de venta de Sunra El concesionario de motos eléctricas destaca por garantizar los repuestos de los distintos modelos que comercializa. También ofrece mantenimiento de motos en sus puntos de venta oficial y ofrece garantía de 3 años para reparar una moto y su batería.

En este momento, Sunra tiene presencia en más de 100 concesionarios independientes. No obstante, solo 10 de los establecimientos son de motos eléctricas oficiales, exclusivas de Sunra-Zitmuv.

Esta última corresponde a la firma de la nueva colaboración entre el fabricante chino y la empresa española. En conjunto, sus agencias se ubican en las ciudades más importantes de Portugal, como Lisboa y Oporto, y de España, como Murcia, Barcelona, Menorca y Sevilla.

Cuando los compradores planean adquirir una moto eléctrica, quieren hacerlo bajo las mejores condiciones. Contar con una red de concesionarios y puntos de venta que garanticen calidad y transparencia ahora es una realidad gracias a la firma Sunra y al servicio de su personal altamente calificado.



