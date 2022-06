Atos e IBM apoyan a las empresas e instituciones financieras a alcanzar una seguridad óptima de sus datos y sistemas en la nube Comunicae

martes, 7 de junio de 2022, 14:03 h (CET) Atos e IBM anuncian una ampliación de su asociación en torno a IBM Cloud for Financial Services para ayudar a las empresas de servicios financieros a alcanzar una seguridad óptima de los datos y sistemas con la "supervisión de ciberseguridad de terceros de confianza de la UE" suministrada por Atos Esto permitirá a las organizaciones, incluidos los operadores de importancia vital (OIV) y los operadores de servicios esenciales (OES), dar un paso más en la adopción de la tecnología en la nube. Estas capacidades adicionales les permitirán proteger aún más sus datos y sistemas y hacer que se supervisen de acuerdo con la Directiva de Seguridad de las Redes y la Información (NIS) de la UE y la ley nacional de programación militar francesa (Loi de programmation militaire, LPM).

Las empresas financieras reguladas se enfrentan a un gran número de fuerzas disruptivas, como la creciente demanda de los clientes de productos y servicios nuevos, innovadores y personalizados. Como resultado, están buscando la nube para ayudarles a acelerar su transformación, pero necesitan una nube que cumpla con las estrictas obligaciones de seguridad y cumplimiento normativo. Las empresas e instituciones necesitan contar con un entorno de nube seguro y de confianza para aprovechar todo el potencial de la innovación tecnológica y beneficiarse de una mayor agilidad y resistencia, con capacidades integradas de seguridad de datos y cumplimiento de la normativa de la UE.

Como líder europeo en servicios de ciberseguridad1, y ofreciendo su experiencia única como "tercero de confianza de la UE" con sus servicios de supervisión de la ciberseguridad para la infraestructura de IBM Cloud for Financial Services, Atos ayudará a los clientes de IBM Cloud a reforzar su cumplimiento con el más alto nivel de seguridad requerido por el gobierno francés. Estos servicios de seguridad clave complementan las medidas de seguridad existentes de IBM.

Atos permitirá a las organizaciones que utilicen IBM Cloud for Financial Services beneficiarse de su experiencia en seguridad en la nube a través de su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) local, ubicado en Francia. El SOC de Atos supervisará permanentemente la infraestructura de la nube de IBM, el plano de datos y el plano de control -mediante la detección, el análisis y la notificación de incidentes de seguridad- con el fin de garantizar que cualquier amenaza sea tratada inmediatamente. Los servicios del SOC de Atos se prestan de acuerdo con el marco de referencia PDIS (Proveedor de Servicios de Detección de Incidentes de Seguridad), emitido por la agencia nacional francesa de ciberseguridad (ANSSI).

La solución global se basa en múltiples escenarios de detección de ataques específicos que complementan las estrategias de detección de IBM para proporcionar una seguridad aún mayor.

"A medida que la necesidad de soluciones en la nube de nuestros clientes sigue acelerándose y el entorno normativo asociado se vuelve cada vez más complejo, IBM Cloud for Financial Services, que está permitiendo a los clientes cumplir con las normativas locales más estrictas, se complementa ahora con una parte de confianza de la UE, lo que es posible gracias a la supervisión de la ciberseguridad proporcionada por Atos", ha declarado Yannick Tricaud, responsable de Atos para el sur de Europa.

"Esta asociación con Atos permitirá una mayor transparencia y confianza para las instituciones financieras que quieran utilizar un entorno en la nube para sus cargas de trabajo críticas. Complementará a IBM Cloud for Financial Services, ya muy conocido por sus servicios innovadores y su seguridad y cumplimiento automatizados", dijo Béatrice Kosowski, Country General Manager de IBM Francia. "La monitorización de seguridad de extremo a extremo de IBM Cloud suministrada por Atos, líder mundial en transformación digital, es un enfoque único y con visión de futuro en el mercado para abordar los objetivos de cumplimiento".

IBM Cloud for Financial Services se ha diseñado para hacer frente a los retos de ciberseguridad y normativos y para ofrecer las ventajas y la flexibilidad de una nube pública en un entorno seguro y conforme a la normativa, con el fin de permitir a las instituciones reguladas alojar sus aplicaciones de misión crítica y sus datos altamente sensibles en la nube y realizar transacciones de forma rápida y eficiente. Está equipado con características de seguridad que incluyen:

La tecnología de computación confidencial que protege los datos mientras se procesan y, cuando se combina con el cifrado de los datos en reposo y en tránsito con el control exclusivo de las claves de cifrado, proporciona seguridad de extremo a extremo para datos y aplicaciones sensibles y altamente regulados en la nube. Esto significa que los datos de sus clientes son sólo suyos e IBM no puede acceder a ellos.

que protege los datos mientras se procesan y, cuando se combina con el cifrado de los datos en reposo y en tránsito con el control exclusivo de las claves de cifrado, proporciona seguridad de extremo a extremo para datos y aplicaciones sensibles y altamente regulados en la nube. Esto significa que los datos de sus clientes son sólo suyos e IBM no puede acceder a ellos. Tecnología de cifrado líder en el sector, denominada "Keep Your Own Key", que permite a las organizaciones mantener el control de sus propias claves de cifrado. El liderazgo de IBM en esta área está respaldado por el más alto nivel de certificación de seguridad disponible en el mercado, esta capacidad hace que IBM Cloud (y por lo tanto IBM Cloud for Financial Services and Telecommunications) sea la nube pública más segura para la empresa2. IBM Cloud for Financial Services, con su marco de seguridad y conformidad integrado, ayuda a las instituciones financieras en su viaje a la nube y, en combinación con la supervisión de seguridad de terceros de confianza de la UE de Atos, puede ayudar a abordar la seguridad de los datos para cualquier sector regulado en Europa.

IBM Cloud for Financial Services se basa en el IBM Cloud Framework for Financial Services, diseñado para satisfacer las expectativas de los organismos de supervisión y regulación del sector financiero. Más allá de los estándares comunes de cumplimiento y regulación -como NIST, PCI, SOC o FFIEC-, incluye un conjunto coherente y amplio de controles integrados que abarcan la ciberseguridad, la protección de datos, la gestión del acceso y la gestión de la configuración. Se mantiene al día con los cambios en el panorama normativo, de seguridad y de riesgos. Está destinado a abordar las obligaciones reglamentarias de las instituciones financieras que emanan de más de 75 reguladores de servicios financieros en 24 países, incluidas las jurisdicciones de Europa, América y Asia- Pacífico.

Parte del ecosistema de IBM, la colaboración de Atos con IBM combina los puntos fuertes de ambas empresas para ayudar a resolver los retos más complejos de las empresas y la sociedad para los clientes con la nube híbrida y la IA. Recientemente, Atos puso en marcha su Centro de Excelencia de Atos para soluciones en la nube de IBM con el fin de acelerar la transformación digital de las instituciones de servicios financieros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Structuralia organiza el evento ‘Presente y futuro de la formación en ingeniería, construcción y energía’ La segunda edición del concurso infantil ‘Cuentos por el Planeta’ de UCI ha dado a conocer sus ganadores Nace ALIANZA BEST, la alianza de empresas Premium que revolucionará la cadena de suministro AleaSoft: Primera semana de junio: Los precios de los mercados europeos subieron por descenso de la eólica El ATP Mallorca Championships lanza la 2ª edición del Mallorca Championships virtual by Infinity Talent