Los usos más frecuentes del aceite de CBD, explicado por Gorilla Grillz Comunicae

martes, 7 de junio de 2022, 13:50 h (CET) El CBD es un compuesto orgánico natural que no produce psicoactividad pero si numerosos beneficios terapéuticos. Tantos son los beneficios de este cannabinoides, que los investigadores tratan de aclarar sus beneficios, propiedades y la capacidad que tiene para aliviar los síntomas de diferentes patologías de los pacientes El cannabidiol, o CBD, es el principal componente del cannabis. Está presente en la flor resinosa, suponiendo hasta el 45 % del extracto de la planta. El CBD forma parte de los algo más de 100 cannabinoides exclusivos de la planta del cannabis.

Se trata de un compuesto natural no psicoactivo o psicotrópico, con un gran potencial terapéutico. Y es usado en muchos formatos.

El aceite de CBD se usa como complemento o suplemento alimenticio, remedio tópico o tratamiento farmacológico para el alivio del dolor crónico, la inflamación en enfermedades inflamatorias intestinales o cutáneas, la ansiedad, la depresión o la gravedad y frecuencia de las convulsiones en epilepsias refractarias.

Gorilla Grillz es una es una marca en pleno auge y que crece a pasos agigantados, cada vez son mas las cepas que lanzan al mercado para poder ofrecer una mayor gama de productos de la mejor calidad.

Gorilla Grillz cuenta con el respaldo de los mejores marketplace de cbd de Europa. Gracias a la calidad de sus productos, estos espacios recomiendan sus aceites y flores de CBD.

Las flores de cannabis de Gorilla Grillz son cogollos de cbd de la mejor calidad y 100% legales. Las flores de cannabis son totalmente naturales y se encuentra en las plantas de cáñamo como la marihuana. Su mayor característica es que las flores de marihuana con CBD no tienen ningún tipo de efecto piscoactivo.

Todas las flores de esta marca, son totalmente legales ya que su concentración de THC no superan en 0,2%, haciendo que este componente sea prácticamente imperceptible tal y como marca la ley.

Las flores de Gorilla Grillz, vienen de cultivos de interior en Suiza buscando los aromas mas intensos. Actualmente también disponen de flores greenhouse y outdoor.

Todos los aceites de CBD de Gorilla Grillz están certificados por laboratorio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.