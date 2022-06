Preactiva ayuda a solucionar la humedad en el suelo Emprendedores de Hoy

martes, 7 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La humedad en las paredes es un problema muy habitual en cualquier vivienda. El agua del suelo sube por los muros y acaba por afectar la filtración en la vivienda y la salud de quienes habitan en ella.

Con la idea de proporcionar una solución definitiva a la humedad, fácil, rápida y económicamente accesible, Preactiva comercializa una completa gama de equipos que se encargan de eliminar la humedad por capilaridad.

La solución definitiva para la humedad en los pisos La humedad es un mal que comienza a aparecer de manera silenciosa y cuando se muestra, el problema es lo bastante grande que necesita una solución profesional. Este tipo de humedad se presenta inicialmente en el suelo, posteriormente comienza a subir por las paredes y puede llegar a alcanzar hasta 1 metro de alto. Para que esto no ocurra, el equipo Preactiva cuenta con la capacidad de reducir la humedad por capilaridad en poco tiempo.

De manera general, el equipo trabaja bajo la física molecular del agua, de forma natural el H₂O tiene una carga negativa que sube por las paredes de la construcción y su proliferación, es lo que se conoce como humedad en las paredes. Lo que hace este equipo es eliminar la posibilidad de que esto suceda, enviando las cargas negativas al subsuelo y reduciendo la posibilidad de que la humedad se acumule en suelos y paredes.

Además de ser un sistema avanzado, el equipo Preactiva es uno de los mejores métodos para tratar la humedad por capilaridad. Se instala en menos de tres minutos y se puede empezar a trabajar de inmediato, por lo que se elimina en su totalidad entre cuatro y nueve meses aproximadamente.

Marca certificada internacionalmente De acuerdo con lo que detalla la compañía, para obtener un equipo solo se debe pedir una revisión y presupuesto general para definir el diagnóstico y la capacidad del equipo. Esto es totalmente gratuito y tras recibir la información, el cliente no está obligado a adquirir el producto.

Aunado a ello, este sistema comprende una ventaja con respecto al presupuesto, ya que se puede ahorrar hasta un 80 % en comparación con los otros procesos para solucionar la humedad. Además, la empresa cuenta con planes especializados para viviendas, empresas y otros lugares, cuyos suelos estén expuestos al constante problema del agua.

Para prevenir la humedad por capilaridad, Preactiva presenta una solución eficiente, comprobada por todas las personas que han confiado sus inmuebles a la empresa aprobada por la CE en Europa y FCC en USA y certificada por el instituto internacional ICNIRP. Por lo que este producto está disponible en la web de Preactiva con todas las especificaciones previas y contactos directos con los especialistas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.