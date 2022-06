La colección NFT única de la mano de Javier Mariscal que recauda criptodivisas para Ucrania en UnitedForUcraineNFT Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de junio de 2022, 16:33 h (CET)

United For Ucraine NFT es el segundo criptomecenazgo en el Metaverso a favor de Ucrania y el primero del planeta en el que unen fuerzas el diseñador español Javier Mariscal, numerosos influencers importantes, 9 ONG, 2 start ups tecnológicas y otras personalidades.

Las ONG Ayuda en Acción, CEAR, Educo, Entreculturas, Aldeas Infantiles, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, World Vision y Amnistía Internacional, en estrecha colaboración con las jóvenes start ups tecnológicas Goldenrealm, Colección NFTy el diseñador Javier Mariscal, han unido su esfuerzo en una acción solidaria conjunta sin precedentes en la historia: United For Ucraine NFT. Las 9 ONG han acordado coordinarse mediante la agencia especializada en el Tercer Sector Goldenrealm.

Ya son varios los personajes conocidos e importantes influencers los que han mostrado su respaldo a la iniciativa United For Ucraine NFT. Ellos se irán haciendo eco en sus redes sociales de todas las novedades que se produzcan.

Entre los influencers mencionados se encuentra Antonio Scalper y su empresa Academia Antonio Scalper; Alfredo y su empresa, MIV FOREX; Oscar Silva; Definitive Agency; Nico Iglio y su empresa, Invertir al día; M Suite Agency; Nakamoto Angel’s; Gonzalo Zahonero; Jose García, actor; Roberto Sanz; Sebastián Andorra y sus empresas; Add 700 manager; Jobandsports; Paco Pil y su empresa, Hispaverso; Juan Ortiz, Bryan Gómez, Manuel y Carlos de Crypto Aprendiz; Jade Presley; Uri Pons y su empresa, Almightylizars, Ruan Rodríguez y Cripto Informativo.

Metaverso Solidario para ofrecer ayuda afectados Ucrania La recaudación de fondos para la ayuda a los afectados de Ucrania empezó el pasado 1 de mayo, la cual se hace mediante un Metaverso Solidario diseñado para ello. Los fondos son recaudados en criptodivisas, pero quien lo desee también puede participar a través de monedas tradicionales.

Esta acción solidaria tan novedosa se basa en poner a la venta 999 NFT de una colección de 1.000 piezas en total, basadas en 4 diseños originales y exclusivos sobre los horrores de la invasión rusa de Ucrania. Habrá un único token, que hace el número 1.000, que será sacado a subasta.

El autor de los diseños es Javier Mariscal, creador de la mascota de los Juegos Olímpicos de España en 1992 (Cobi) y de la Exposición Universal de Hannover en Alemania en 2000 (Twipsy), además de los conceptos gráficos de la 32ª Copa América (Valencia, 2005) y varias creaciones para eventos a nivel internacional en Francia, Japón, Reino Unido, Italia y Alemania, entre otros muchos países además de España. El artista también es coautor de todo tipo de proyectos arquitectónicos, como el Hotel 150 Wellington en Toronto (Canadá) y otros dos en España.

Los 999 NFT a la venta desde el 1 de mayo son creados con tecnología blockchain por Colección NFT, la start up tecnológica de España que forma parte de la United For Ucraine NFT.

Colección NFT pone en venta 3 lotes de 333 NFT cada uno: el primero, a un precio asequible para la mayoría de los bolsillos, para que todos los ciudadanos puedan adquirirlo; el segundo lote de 333 NFT tendrá un precio medio y el tercer lote, el cual tiene los últimos 333 NFT, tendrá un coste mayor.

Subasta de un NFT único Para llegar a las 1.000 piezas de la colección, falta un NFT, el cual será sacado a subasta con un precio mínimo determinado, a partir del cual pujar. Así, miembros de cualquier estrado económico y social tendrán la oportunidad de participar en esta acción solidaria pionera. Los fondos son recaudados en cripotomonedas o en divisas tradicionales que la organización traduce en dinero cripto, el cual brinda más posibilidades de transparencia y trazabilidad.

La primera ayuda afectados Ucrania desde el Metaverso vino de la mano de Pussy Riot, el grupo de punk-rock fornado por feministas rusas contrarias al presidente Vladimir Putin. Estas recurrieron a sus redes sociales para dar a conocer que habían puesto a la venta en NFT la bandera de Ucrania, en señal de apoyo al país invadido por Rusia. Recaudaron un total de 6 millones de euros en un tiempo récord. Fue así como las integrantes del grupo, María Aliójina, Nadezhda Tolokónnikova y Yekaterina Samutsévich se convirtieron en las primeras “criptomecenas” de la historia. Recientemente, María Aliójina ha sido conocida por haber conseguido huir de Rusia y de la represión de Putin disfrazada de rider.

Cena solidaria en el Metaverso A día de hoy, las ONG Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Aldeas Infantiles, CEAR, Educo, Entreculturas y World Vision; las start up Colección NFT la agencia especializada Goldenrealm y el diseñador valenciano Javier Mariscal, lideran el segundo criptomecenazgo mundial con acento español.

United For Ucraine NFT, la operación de ayuda afectados Ucrania, tendrá dos hitos igualmente históricos que está coordinando Goldenrealm. El próximo 20 de junio se celebrará una cena solidaria en el Metaverso en la que se celebrará la subasta del NFT “número mil”. A partir de entonces, los influencers irán anunciando una serie de sorpresas mediante sus redes sociales. Más adelante, en septiembre, también tendrá lugar en el Metaverso una Gran Gala Solidaria que cerrará esta iniciativa de forma oficial.



