Los nuevos pijamas primavera-verano 2022 de ZD Zero Defects

lunes, 6 de junio de 2022, 12:05 h (CET)

Siguiendo la línea de las tendencias de moda, la ropa utilizada para dormir, también conocida como sleepwear, ha sufrido múltiples cambios. En ese sentido, la reconocida marca ZD Zero Defects ha estrenado nuevos pijamas de primavera-verano 2022.

En ella, los pijamas de hombre son los protagonistas. Estos modelos representan una alternativa clásica y elegante, debido a su confección en tejidos de muy alta calidad.

Los nuevos pijamas de la nueva colección de ZD Zero Defects La nueva colección primavera-verano 2022 de la marca ofrece pijamas de hombre de alta calidad y suavidad. Tanto los modelos cortos como los largos son frescos, cómodos y transpirables, lo que evita molestias en la piel.

En cuanto al diseño, las prendas largas traen bolsillos tanto en la camiseta como en los pantalones para mayor funcionalidad. Por otro lado, las camisetas de manga corta vienen con cuello en forma de V y con botones. Asimismo, los conjuntos se presentan en colores intensos como el gris, el marino, el azafata, el perla y el topo. Están disponibles a partir de la talla 44 (S) y pueden llegar a la 64 (3XL).

En cuanto a los materiales, la calidad y el tratamiento de mercerizado le aporta suavidad y brillo al tejido, por lo que luce muy parecido a la seda natural.

¿Qué beneficios tienen los pijamas de hombres de la nueva colección de ZD Zero Defects? Los nuevos pijamas de hombres de la colección 2022 son pequeñas obras de artesanía. El hilo de escocia hace que las prendas sean elásticas, por lo que se adaptan a los diferentes tipos de cuerpo. Este tipo de material les aporta mayor resistencia y durabilidad a las prendas, convirtiéndolas en alternativas de moda sostenibles.

Los pijamas de ZD Zero Defects son el resultado de un riguroso control de calidad que inicia en la selección de los tejidos y se extiende hasta la confección, la tintura de las telas, el corte manual y el estirado de costuras. Este proceso estricto se debe a que la empresa está conformada por un equipo de profesionales altamente calificados, quienes se esfuerzan por lograr la calidad y el confort en cada una de las piezas.

Aunque existen muchos diseños, es importante saber elegir el pijama que mejor se adapte al cuerpo. La meta es escoger un modelo que brinde comodidad y movilidad para así disfrutar de un sueño reparador. Gracias a la colección primavera verano 2022 de ZD Zero Defects, esto es una realidad para los compradores nacionales.



