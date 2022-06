6 factores clave para expandir un negocio al extranjero Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de junio de 2022, 10:37 h (CET)

Toda la sociedad es consciente de que el mundo está cada vez más conectado. Esta interconexión también repercute en las decisiones empresariales. Hoy en día, si bien es fundamental convertirse en un proveedor consolidado en el mercado nacional, también existen poderosas razones para expandirse a los mercados internacionales, como el aumento de las ventas, el reconocimiento internacional, las nuevas oportunidades de negocio a nivel nacional, al conectar con personas extranjeras residentes en el país, y la estabilidad de las operaciones. No obstante, cualquier expansión empresarial implica tiempo y, sobre todo, riesgo financiero, ya que no se sabrá si una empresa tendrá éxito en un mercado extranjero hasta que sus creadores se lancen a averiguarlo.

Un proveedor de servicios lingüísticos experimentado dispone de todas las herramientas necesarias para ayudar a sus clientes a expandirse a los mercados internacionales. La agencia de traducción K&J Translations trabaja con expertos que conocen el idioma, la situación cultural del país en cuestión y el mercado, lo que les permite asesorar a los clientes y acompañarlos durante todo el proceso de expansión. Los años de experiencia en el sector, hacen que el equipo de K&J Translations conozca bien los retos a los que suelen enfrentarse los negocios porque ya han ayudado a muchos a superarlos. Por eso, para que un negocio tenga éxito a escala internacional, se deben tener en cuenta algunos factores clave a la hora de abordar la traducción de los contenidos.

Elección estratégica de los idiomas para el sitio web Para poder seleccionar un mercado extranjero abierto y adecuado para el tipo de negocio concreto, se deberá realizar un análisis de mercado exhaustivo que defina la competencia, las oportunidades y los riesgos. A pesar de que hoy en día casi todo el mundo entiende el inglés, también merece la pena invertir en la lengua materna de cada mercado. Como resultado, se será más auténtico, se estará más cerca de los clientes y, además, se podrá aprender sobre el funcionamiento de otros mercados.

Traducción del sitio web o la tienda online y SEO Una vez que la empresa haya determinado hacia qué mercados le interesaría expandirse, el siguiente paso es traducir su sitio web o, lo que es lo mismo, su tarjeta de presentación. Todo el mundo entiende la importancia de una buena traducción: la empresa será más creíble de cara a los socios comerciales y los clientes locales y también se posicionará mejor en los motores de búsqueda (por ejemplo, Google, Mozilla, etc.). Se ha demostrado que un contenido de calidad, una buena traducción, la optimización del texto y el uso de las palabras clave adecuadas en la traducción influyen en la optimización SEO y, por ende, en el posicionamiento del sitio web entre los primeros resultados de búsqueda.

Todas estas cuestiones son bastante complejas y para abordarlas con éxito será preciso contar con el apoyo un experto nacional que conozca bien la situación del mercado de destino. Poner la traducción en manos de un experto local en SEO aportará muchas ventajas, entre ellas una buena traducción, sugerencias sobre lo que hay que complementar u omitir, y consejos sobre las palabras clave óptimas que situarán la página más arriba en los motores de búsqueda ayudando a conectar con los clientes potenciales. De hecho, las palabras clave erróneas suelen ser una fuente de frustración para muchas empresas que ven como sus inversiones no se transforman en clientes reales.

Localización Además de una buena traducción, también hay que prestar atención a la localización del sitio web. Esto incluye tanto la apariencia y el diseño del sitio web o de los anuncios, como la selección de imágenes, colores o símbolos adaptados a la cultura de destino. Se debe tener muy en cuenta que lo que es apropiado en un mercado puede ser un desastre total en otro. En ocasiones, hasta el eslogan de la empresa debe adaptarse a un mercado concreto. En otros casos, los clientes de algunos mercados pueden considerar aceptable que el sitio web se dirija al público tuteándolo; mientras que en otros mercados les puede echar para atrás algo así al considerarlo una falta de respeto. Un análisis del público objetivo aportará información clave para saber cómo se debe interactuar con el mercado de destino. Esta información será decisiva para que los traductores puedan determinar el tono, el estilo y la necesidad de adaptar la traducción a nivel idiomático y cultural.

Por qué son importantes los blogs y cómo traducirlos Los miembros de K&J Translations saben lo importante que es escribir blogs de calidad porque trabajan a diario con diseñadores de sitios web y expertos en SEO. Los blogs ayudan a conectar con nuevos clientes y socios, a ganar reconocimiento en el sector y a obtener un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda al tratar temas de calidad relevantes en el sector concreto. Para obtener la más alta calidad, es fundamental que las traducciones del blog se realicen con la máxima profesionalidad. Además, la empresa puede beneficiarse de los servicios de un traductor que conozca bien las tendencias del sector en el mercado nacional y que incluso pueda sugerir temas para el blog sobre los que merezca la pena escribir.

Promoción en plataformas de redes sociales en idiomas extranjeros Sea cual sea la relación personal con las redes sociales, no es buena idea ignorarlas a la hora de comunicarse con los clientes y promocionar productos o servicios. Tanto si se utiliza Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat u otra aplicación, contar con un hablante nativo que entienda el idioma, sus variantes y la jerga del mercado internacional concreto será de gran ayuda. Como resultado, la publicación resultará atractiva para el público al que va dirigida y tendrá más posibilidades de generar un impacto positivo en el negocio. Para lograr este objetivo, resulta fundamental que el traductor esté al día de los temas de actualidad y las tendencias en el sector.

Atención al cliente o cómo gestionar a los empleados en el mercado internacional Cuando se lanza con éxito un negocio o se venden productos en un mercado extranjero, es casi seguro que habrá que contratar a alguien para que se comunique en dicho mercado. Muchos de los clientes de K&J Translations han considerado este punto como un problema a abordar: aunque seleccionaron cuidadosamente al empleado, no sabían cómo controlar la comunicación entre cliente y empleado.

Poder seleccionar los mensajes en los que se prevé una complicación (por ejemplo, de clientes insatisfechos o quejas), o incluso las llamadas telefónicas grabadas con los clientes, facilita mucho esta labor a las empresas. A continuación, los traductores se encargan de traducir y resumir la comunicación y el gestor de proyectos se la proporciona a la persona responsable en su lengua materna. De este modo, es posible comprobar la calidad del asesoramiento prestado a los clientes, el trato que han recibido de los empleados, la explicación de posibles malentendidos y la situación general del negocio. Finalmente, la empresa dispondrá de toda la información relevante con la que poder seleccionar a los empleados que tengan una actitud más positiva hacia el trabajo y, como resultado, comprenderán mejor los problemas más comunes que encuentran sus clientes en un mercado específico.

Para quienes estén pensando en expandir su negocio a un mercado extranjero o para quienes simplemente deseen llegar a más personas dentro del territorio nacional, los expertos de K&J Translations estarán encantados de ayudarles y ofrecerles la mejor solución para su proyecto. Para obtener más información sin compromiso, se pueden poner en contacto con ellos por teléfono o a través de su correo electrónico: info@kjtranslations.es.



