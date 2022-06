¿Cómo preparar la piel para el verano?, el cuidado de la piel con Vitaliderma Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de junio de 2022, 11:33 h (CET)

El cambio de estaciones tiene una relación directa con el cuidado de la piel.

Esto se debe a que los factores externos afectan la salud del organismo y el exponerse al sol, sin protección, pueden deshidratar la dermis de manera irreparable.

Para que esto no ocurra, la marca natural Vitaliderma cuenta con una gran variedad de productos especiales que ayudan a preparar la piel para el verano.

Cambiar la rutina de skincare con el cambio de estación El verano está a la vuelta de la esquina y para conservar la piel sana, se deben modificar ciertos aspectos de la rutina de skincare en primavera, para que la tez se pueda adaptar fácilmente al cambio de temperatura. La hidratación es un punto clave que se debe mantener a lo largo del año, pero en estas fechas, el calor apresura la deshidratación, por lo que es importante utilizar productos ligeros y de fácil absorción, como la crema hidratante multivitaminica de Vitaliderma. Este producto es ideal para todo tipo de piel, porque está hecho a base de ingredientes naturales orgánicos.

Asimismo, la piel se debe limpiar profundamente para mejorar la absorción de los productos. El TROPICAL EXFOLIATOR es un peeling de enzymas de piña y papaya que exfolia suavemente y quita células muertas y suciedad y regenera, por lo que se puede usar antes y durante el verano. Para tener una buena protección con un tono que se adapta la piel, se recomienda el STOP THE TIME CC Cream con sfp 30. Es una crema imperceptible con protección enriquecida con plantas naturales, por lo que es ligera y totalmente natural sin filtros químicos.

La importancia de la protección de la piel Al igual que el rostro, la piel del cuerpo se debe limpiar profundamente con exfoliación una vez cada semana, para eliminar la suciedad y las células muertas. Entre los productos de la marca, peeling corporal Detox Massage Wrap repara el daño, elimina la suciedad y proporciona una piel más tersa y luminosa para lucir en verano.

Si bien, la limpieza y el cuidado son importantes, el paso esencial en la rutina para el cuidado de la piel es el protector solar. Hay quienes aún tienen la creencia de que solo se utiliza en la playa o la piscina, pero lo cierto es que los dermatólogos recomiendan el uso del protector solar, con un mínimo de 30 FPS todos los días.

Seguir todos estos pasos, marca una diferencia notable en el aspecto y salud de la piel de cara al verano. También se recomienda exponerla de manera progresiva al sol. Para ello, se eliminan periódicamente las capas de ropa y así la piel no siente un impacto tan brusco.



