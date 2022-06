¿Por qué recurrir a una empresa especializada en poda de árboles? por FLORAMA Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 14:12 h (CET) La poda de árboles es el proceso de eliminar ramas y partes selectivas de un árbol que están dañadas, enfermas o que han crecido demasiado Para que los árboles de una propiedad estén sanos, tengan el mejor aspecto posible y asegurarse de que no se conviertan en un riesgo para la seguridad, es conveniente recurrir a los servicios de un podador de árboles profesional.

En este artículo, se muestran algunos métodos de poda, los beneficios y lo que hay que evitar al realizar esta intervención:

Diferentes métodos de poda de árboles

Según los profesionales que ofrecen servicios de poda de árboles, la técnica de poda adecuada depende de muchos factores, como el hábitat del árbol, el tipo y los motivos de la poda.

Además, es útil saber elegir el método de poda adecuado para cada árbol teniendo en cuenta el resultado que se desea.

A continuación, se presenta una lista de las diferentes técnicas de poda:

Aclareo: Esta técnica de poda de árboles ayuda a eliminar ramas específicas en toda la copa sin cambiar la forma y el aspecto del árbol de forma significativa. Puede ayudar a liberar una copa completa para permitir más luz solar y mantener la forma durante muchos años.

Reducción: Si un árbol que ha superado su espacio, se puede utilizar esta técnica para reducir su anchura o altura. Consiste en cortar las ramas que son demasiado largas o que suponen una amenaza para una propiedad, además de mantener la forma natural del árbol.

Limpieza: Este método de poda de árboles puede ayudar a dar un aspecto limpio y ordenado a un árbol. Consiste en realizar pequeños cortes para eliminar las ramas dañadas, muertas y enfermas.

Cortes estructurales: Este método es una combinación de una o más de las técnicas anteriores para mejorar la salud a largo plazo de los árboles.

Beneficios de la poda de árboles

La poda de árboles es una inversión para su bienestar a largo plazo:

La poda de árboles da a los árboles un aspecto limpio y saludable para mejorar el atractivo del jardín y de la propiedad

para mejorar el atractivo del jardín y de la propiedad Puede ayudar a mejorar el flujo de aire y fomentar una mejor distribución de las ramas

Utilizar la técnica de poda de árboles adecuada puede ayudar si se desea promover el crecimiento de nuevas ramas y mejorar la salud de los árboles

Puede ayudar a deshacerse de las ramas muertas, dañadas o rotas, evitando talar el árbol

La poda de árboles puede salvar una propiedad de posibles daños debidos a ramas parcialmente rotas o caídas

Puede ayudar a reducir el riesgo de que las ramas se enreden con cables eléctricos

Restringir el crecimiento excesivo de los árboles

La poda de los árboles mejora su salud general a largo plazo Ventajas de recurrir a podadores profesionales para los comercios

Si es administrador de un local o comercio, tendrá que asegurarse de que el edificio este bien mantenido.

Una inversión equilibrada de tiempo y esfuerzo en toda una serie de obligaciones de mantenimiento, incluido el mantenimiento de los espacios verdes.

Sin embargo, esto no debe limitarse a cortar el césped o deshierbar de vez en cuando el jardín, sino que también se debe incluir servicios de poda de árboles por profesionales.

Es útil saber que una poda de árboles regular y adecuada puede ofrecer los siguientes beneficios:

Mejorar el atractivo de la fachada

La poda de árboles mejora la apariencia general de la propiedad para los visitantes y transeúntes

Agrega belleza a las zonas estratégicas de sol y sombra Mejor visibilidad

Permite a los visitantes leer la señalización del edificio desde el nivel de la calle

Elimina la oscuridad de las señales para el tráfico o los peatones del lugar Salud de los árboles

Crea un aura de vitalidad para el negocio

Presenta un atractivo para los clientes potenciales Espacio libre del edificio

Proporciona acceso suficiente en caso de emergencia

Permite la penetración de la luz solar a través de las ventanas Seguridad y accesibilidad

Mantiene los pasillos y las zonas de aparcamiento libres de ramas colgantes

Asegura que los cables eléctricos estén libres y despejados de posibles daños

Reduce la probabilidad de daños materiales y personales Para maximizar estos beneficios potenciales, es útil considerar un proveedor de servicios de cuidado de árboles profesional. Estos cuentan con especialistas formados que pueden optimizar la salud de los árboles y mejorar el atractivo de cualquier negocio, empresa o local, a la vez eliminan cualquier riesgo de seguridad asociado al cuidado y mantenimiento de los árboles por parte de los usuarios.

La poda ayuda a evitar posibles daños en los árboles altos

La poda de árboles es importante para los árboles altos o antiguos que en ocasiones pueden escalarse o treparse para realizar dichos servicios. Es importante que una empresa profesional utilice los equipos necesarios para podar dichos árboles: cuerdas, arneses de seguridad, elevadores aéreos o camiones con cestas.

Este método ofrece varias ventajas, como:

Evitar daños graves en el tronco del árbol

Eliminación de daños en la corteza

Reducción de la probabilidad de infección

Inhibir el potencial de infestación de insectos

Prevenir daños permanentes en el tejido vivo Errores que se comete cuando se podan árboles ¿cómo evitarlos?

Podar sin un objetivo

Cuando se podan o recortan los árboles, ayuda tener un objetivo específico, puede ser cualquier cosa, como aumentar la producción de flores o eliminar ramas muertas. De lo contrario, se puede terminar cortando más partes de las necesarias y causar daños irreversibles.

Desmochar los árboles

Cortar la parte superior de un árbol tiende a debilitarlo. Además, esto hace que la planta entre en modo de reparación, lo que provoca un crecimiento tupido y desigual. Para reducir el tamaño total del árbol, es necesario podar las ramas laterales en pequeñas porciones.

Cortes inadecuados

Un corte inadecuado, como un corte en el tocón o un corte demasiado alejado del tronco, puede estropear el árbol, ya que no permite que el árbol se sane e impide su crecimiento general, lo que puede causarle la muerte.

Podar demasiado cerca del tronco

Los cortes al ras se refieren a recortar las ramas demasiado cerca del tronco de un árbol. Esto perjudica al árbol porque al eliminar el cuello de la rama se elimina el límite de protección natural del árbol. Para evitarlo, es necesario asegurarse de dejar intacto el cuello y la cresta de la corteza de las ramas al podar los árboles.

Utilizar herramientas sin filo para podar los árboles

Aunque utilizar herramientas sin filo para podar los árboles puede no parecer un problema, puede causar daños importantes.

El uso de herramientas no afiladas crea cortes inadecuados y puede triturar o desgarrar la corteza. Es importante asegurarse de utilizar herramientas bien mantenidas y afiladas para la poda de árboles.

No contratar a profesionales

Los profesionales que prestan servicios completos de cuidado de árboles tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para podar árboles. Conocen las técnicas correctas, garantizan la seguridad de las personas que se encuentran en la propiedad y tienen las herramientas y el equipo de poda adecuado.

Por ello, es conveniente contratar a una empresa de confianza para que realice el trabajo.

