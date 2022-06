La demanda de alquiler de coches se dispara de cara a la temporada de verano, según CarMove Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 17:09 h (CET)

Otro signo de la reactivación económica en España ha sido el importante incremento de la demanda en el alquiler de coches, de cara al verano.

El mercado tuvo su primer colapso de este año para la temporada de Semana Santa, cuando la exigua oferta dejó a muchas personas a pie.

Empresas como CarMove atribuyen este fenómeno al repunte del turismo y la escasez de vehículos nuevos por la crisis de los semiconductores a nivel mundial. Todo se ha unido para configurar un panorama en el que el alquiler de coches en Madrid es complicado.

Una demanda que nadie pudo prever CarMove y analistas del sector coinciden en que la demanda registrada en este año 2022 ha sido totalmente inesperada, ya que nadie la pudo prever. Después de dos años duros por la crisis de la pandemia que afectó la movilidad de las personas, todos esperaban una reactivación gradual del mercado.

No obstante, las estadísticas apuntan a que las solicitudes de reservas se han incrementado en un 40 %, tras el fin de las medidas restrictivas. Se estima que entre los meses de junio y septiembre habrá más demanda que oferta porque la gente continúa en la búsqueda de vehículos alquilados.

Lo más llamativo es que el sector del renting en España había anticipado un crecimiento para este año y en 2021 invirtió más capital. En conjunto, las empresas pagaron más de 5.600.000.000 de euros para incorporar 260.834 vehículos nuevos a sus flotas. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para enfrentar la demanda.

Anticipar las reservas, la recomendación de las empresas del sector Ante esta realidad, la recomendación de empresas como CarMove es anticipar las reservas para no quedar perjudicado por los efectos de esta crisis. Este consejo se basa en el hecho de que las causas que han generado la situación no se van a solventar. La demanda seguirá en alza y los vehículos nuevos continuarán escasos.

Para apoyar a los clientes, CarMove ha agilizado los trámites de alquiler de coches en Madrid modernizando su sitio web. En él, los usuarios pueden activar su botón de reserva y en pocos pasos, apartar su vehículo. Asimismo, ha facilitado los trámites eliminando la fianza para aquellas personas que cumplan su política de acceso.

En el caso de esta compañía, dispone del innovador servicio de alquiler de coches en Madrid a domicilio. Con esta opción, el cliente tiene la posibilidad de disponer de su vehículo en la dirección que mejor le convenga. Esto elimina la necesidad de tener que acudir a una oficina para tener que esperar por la entrega. Se trata de una molestia que se ha acrecentado en otras compañías con la crisis actual.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.