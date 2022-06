Los alumnos de Vatel España comienzan sus prácticas estivales en algunos de los mejores hoteles nacionales e internacionales

En Vatel España, además de aprender todos los conceptos necesarios para un eficaz desempeño laboral en el sector turístico, se realizan largos periodos de prácticas que varían según el curso y el destino. Algunos de los mejores establecimientos hoteleros nacionales e internacionales albergan ya a los estudiantes de diplomatura.

Los alumnos de la Escuela Internacional de Hotelería y Turismo Vatel España se disponen ya a pasar cinco meses de prácticas en los hoteles de más alto nivel. En este sentido, la escuela tiene en cuenta el nivel de conocimientos aprendidos hasta la fecha por los alumnos de Bachelor Degree in Hotel and Tourism Management, por lo cual en su primer año de estudios inician sus prácticas de verano en hoteles situados en España, mientras que los alumnos de 2º y 3º dan comienzo a sus prácticas estivales en algunos de los mejores hoteles internacionales de cuatro y cinco estrellas.

Los alumnos de 1º realizarán cinco meses de actividad laboral tutelada, llevando a cabo labores en el área de alojamiento, concretamente en el departamento de recepción, entre otros procesos importantes y necesarios para llegar a entender el funcionamiento de un hotel desde la base. Entre los hoteles colaboradores con Vatel España para albergar a los estudiantes de primer curso, están: Mandarin Oriental Ritz Madrid, Six Senses Ibiza; Hotel Cap Rocat Mallorca; Hotel Arts Barcelona, Ritz Carlton Abama Tenerife, Gecko Hotel Beach Club Palladium y el Hotel Empordá 5* Tarragona, entre otros.

Para 2º y 3er año, las prácticas estivales se realizan en departamentos de Cocina y Sala, Compras, Marketing, Recursos Humanos y Revenue Management, entre otros, en establecimientos seleccionados por Vatel, tras el asesoramiento de la Escuela, con el fin de asentar y poner ‘sobre el terreno’ todos los conceptos teóricos aprendidos durante el curso académico. Mediante las prácticas en el extranjero, se logra no solo perfeccionar un idioma, sino también internacionalizar conceptos, conocimientos y formas de trabajar, se adquieren aptitudes y habilidades que permiten a los alumnos desenvolverse con naturalidad en el mercado laboral.

Por esta razón, los estudiantes Vatel de 2º y 3º de Diplomatura en Hostelería y Turismo hacen las prácticas en hoteles internacionales ubicados en Francia, Portugal, Bélgica, Hungría, Malta, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Italia, Escocia, islas Maldivas, Filipinas, Turquía, Inglaterra o Jamaica, entre otros: Jumeirah Al Naseem, Hotel Plaza Athenée Paris, Six Senses Douro Valley Portugal, One & Only Palmilla Los Cabos México, Radisson Blue Biarritz Francia, Marriott Bruxelles, W Amsterdam, Ritz Carlton Penha Longa Portugal y Four Seasons San Domenico Palace- Taormina Italia, etc.

Un nivel de exigencia y trabajo elevados que agradecen los alumnos. “Esta experiencia, enriquecedora y muy interesante para mí, ha servido para darme cuenta de la dureza del trabajo de las camareras de piso, ya que trabajan más de ocho horas diarias de una forma muy intensa y bajos altos grados de exigencia, al tratarse de establecimientos de cuatro y cinco estrellas”, ha comentado María, una de las alumnas de primer curso de la Escuela.

“Las prácticas son la mejor forma de aplicar lo aprendido en la teoría en un entorno real; he vivido muchas de las situaciones para los que los profesores nos han preparado en clase”, ha destacado Izabela, alumna de primero del programa Bachelor Degree In international Hotel Management.

Las personas que deseen obtener más información sobre esta formación pueden entrar a la página web de Vatel España.