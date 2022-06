¿Cuánto cuesta construir una casa?, por Build Lovers Emprendedores de Hoy

Tener un hogar propio representa el sueño de muchas personas.

No solo por implicar una mayor independencia, sino también por la posibilidad de tener un hogar donde decidir todos aquellos aspectos ligados a su espacio ideal.

Sin embargo, es importante plantearse cuánto cuesta construir una casa, algo que resulta complejo para la gran mayoría de la población.

En este sentido, Build Lovers se presenta como una solución para quienes desean construir una vivienda ajustada a sus necesidades. La start-up española se ha enfocado en proporcionar a los usuarios la posibilidad de acceder a un método de autopromoción inmobiliaria, que les permite administrar y simplificar todos los pasos necesarios para obtener su vivienda ideal, sostenible, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Aspectos a considerar en la construcción de una casa Llevar a cabo la construcción de una casa propia representa la consideración de diferentes factores. Los más importantes serán: el coste, la dimensión del solar y su adecuación, tiempos de ejecución de la vivienda, así como también la documentación y los materiales a ser utilizados en la construcción. Aspectos que llevan a una persona a considerar entre las opciones de comprar una propiedad ya hecha o iniciar su propia obra.

En este sentido, diferentes estudios señalan que el precio de construir una vivienda es hasta un 30 % menor que comprarla ya culminada, lo que evidencia la ventaja de optar por desarrollar este proyecto desde cero.

Por otro lado, las estadísticas indican que el precio de construir una vivienda en España en promedio se ubica desde 1.200 € por metro cuadrado. Esto, sin incluir los gastos en documentación, impuestos, contadores y técnicos, lo cual elevaría el precio de construcción desde 1.800 € por metro cuadrado.

Una de las mejores alternativas para la construcción de viviendas propias Si bien el mercado inmobiliario ofrece múltiples opciones, en ocasiones, las viviendas disponibles no cubren las necesidades de los usuarios, haciendo de la construcción industrializada, una de las opciones más efectivas. Aunque el difícil acceso a financiación en este tipo de construcciones, dificulta que los usuarios puedan desarrollar un proyecto ajustado a sus criterios, la construcción industrializada gana cada vez mayor protagonismo en el territorio español debido a las diferentes ventajas que ofrece.

En este escenario, Build Lovers se ha posicionado como una de las principales empresas en España que hace uso de los avances tecnológicos para contribuir en el complicado acceso a financiación, así como también la búsqueda y compraventa de la parcela y construcción industrializada. Lo que supone un coste menor en la edificación de una propiedad, ya que este tipo de construcciones se caracteriza no solo por una mayor rapidez en los procesos de trabajo, sino que también aprovecha la digitalización para reducir el margen de error y garantizar una vivienda de alta calidad.

Build Lovers ha destacado por reunir en su plataforma todos los criterios necesarios para que una persona pueda administrar la construcción de la vivienda de sus sueños de una forma segura y efectiva.



