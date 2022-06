All On 4 y All On 6, las prótesis dentales híbridas que devuelven la sonrisa en 24 horas

Recuperar una sonrisa perfecta tras perder piezas dentales es posible gracias a los avances tecnológicos y nuevas técnicas empleadas en las clínicas dentales.

Los implantes dentales forman parte de las especialidades de la Clínica Dental Ruiz de Gopegui. Gracias a las técnicas vanguardistas que se emplean en la clínica, se logra recuperar la salud oral con eficacia y seguridad.

¿En qué consisten las prótesis dentales? Las prótesis dentales son estructuras artificiales usadas para restaurar la anatomía, estética y funcionalidad de uno o varios dientes. Gracias a estas prótesis, se logra reponer a los pacientes sus dientes perdidos. A raíz de los avances dentro de la implantología, existe una gran variedad de prótesis dentales disponibles.

Tipos de prótesis dentales A nivel general, las prótesis dentales se dividen en fijas y removibles. Sin embargo, dentro de estas dos tipologías hay una gran cantidad de subgrupos.

Entre las prótesis fijas se puede distinguir entre las ancladas sobre dientes y sobre implantes. Ambas son fijas y el paciente no podría extraerlas de la boca. Dentro de las prótesis sobre implantes para sustituir una arcada completa existen las prótesis híbridas o las prótesis metal porcelana.

Las prótesis dentales híbridas están diseñadas con una aleación metálica interna llamada estructura y recubierta de la parte estética acrílica con dientes de composite altamente estéticos. Toda esta estructura rehabilita un maxilar completo de manera atornillada, tanto dientes como los tejidos de encía y hueso que el paciente ha perdido, generando una sensación de estética y funcionalidad perfecta.

La innovación también ha llegado para las prótesis dentales híbridas. Las técnicas All On 4 y All On 6 se han convertido en las grandes demandas en implantología. Son una versión mejorada de este tratamiento. Su tecnología de vanguardia se adapta con gran precisión al arco dental. La Clínica Dental Ruiz de Gopegui es uno de los referentes en la realización de este procedimiento en Madrid.

Soluciones efectivas de rehabilitación oral con tecnología de última generación Las prótesis híbridas All On 4 y All On 6 son la última tendencia en este tipo de estructuras porque consiguen realizar, mediante cirugía guiada por ordenador, la colocación de 4 o 6 implantes y la rehabilitación de manera fija atornillada a las 24 horas de la cirugía, de manera que el paciente pasa a tener una prótesis fija atornillada en 1 día. Esta técnica es una gran solución para aquellas personas con pérdida total o parcial de sus dientes.

Este tratamiento permite ahorrar tiempo y dinero por su eficacia, rapidez y estabilidad. Gracias a esta técnica All On 4 se evitan en muchos casos la necesidad de realizar injertos de hueso en pacientes con atrofias o déficits de hueso.

Beneficios de la técnica All On 4 y All On 6 Entre las ventajas de los tratamientos con prótesis híbridas All On 4 y All On 6 se encuentra un montaje sencillo y rápido y, consecuentemente, una reducción del número de intervenciones; en 24 horas el paciente recibe una prótesis atornillada fija; reducción del número de implantes; apariencia natural, fácil mantenimiento y un soporte firme y seguro.

La Clínica Dental Ruiz de Gopegui lleva a cabo este tratamiento de la mano de profesionales con gran trayectoria en esta implantología.