PepeBar.com, la tienda de maquinaria y mobiliario de hostelería renueva el e-commerce y su imagen

jueves, 2 de junio de 2022, 13:40 h (CET)

pepebar.com es la tienda online especializada en maquinaria de hostelería, todo tipo de mobiliario, menaje para hoteles, cafeterías y restaurantes que ha renovado su e-commerce y su logo.

El equipo de esta empresa ha dicho que el objetivo de estos cambios es adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y mejorar sus servicios.

Durante más de 30 años de trabajo, la marca se ha convertido en sinónimo de maquinaria y mobiliario de hostelería de calidad. Su oferta de productos está dirigida también a negocios de catering, bares, cocinas ocultas y hasta las residenciales. Venden desde hornos industriales y vitrinas refrigeradas, hasta juegos de comedores externos.

Un e-commerce con funcionalidad renovada Los cambios desarrollados por el equipo de PepeBar.com coinciden con la renovada vitalidad que han cobrado los negocios de hostelería y restauración tras la pandemia. De esta manera, tanto la renovación de la tienda online como del logo, responden a una nueva era, al reanimado optimismo que embarga al mercado.

El sitio web de PepeBar.com dispone de novedosas funciones para hacer más agradable y segura la experiencia de compra a sus más de 25.000 clientes. La renovada plataforma agiliza la muestra de los productos con múltiples pestañas. Por otro lado, mejora el proceso de compra con una pasarela de pago ágil y optimizada.

Han puesto especial cuidado en la disposición de contenido de valor para los usuarios de la página. Gracias a la colaboración de diversos profesionales del área, la web ofrece consejos, vídeos, tutoriales, guías, recetas de cocina y trucos gastronómicos útiles. La idea es que la tienda online no solo sea un sitio de compras, sino una referencia para consultas.

Nuevo logo El equipo de PepeBar.com dice que la mejora del e-commerce es una parte fundamental de la modernización en la imagen de esta firma española especializada. Para mejorar el posicionamiento de marca, actualizar el branding e incrementar la visibilidad, han decidido cambiar también el logo. Ahora es más directo, fácil de recordar y con un estilo más profesional.

En este contexto, señalan que su nueva imagen refleja que son uno de los líderes en el mercado en su área y que prestan un servicio excelente. Asimismo, para la empresa, el nuevo logo proyecta el hecho de que tienen los mejores productos y la asistencia especializada que todo comprador requiere.

