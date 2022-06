Filmin estrena el próximo viernes 10 de junio "El caso Villa Caprice", un thriller francés sobre la corrupción política y la negligencia financiera. Inspirándose en el caso real de Oliver Metzner, uno de los abogados más poderosos de Francia que se suicidó en 2013, la historia sigue a Luc Germon (Niels Arestrup), un famoso abogado cuya vida da un giro de 180 grados al aceptar representar a Gilles Fontaine (Patrick Bruel), uno de los empresarios más importantes del país galo, acusado de comprar una propiedad en extrañas circunstancias. Poco a poco, estos extraños aliados empezarán a convertirse en enemigos.

Un abogado puede defender a matones, narcotraficantes, violadores y asesinos sin ser él uno de ellos. ¿Pero puede defender al poder sin pertenecer a ese mundo? Y, sobre todo, ¿puede hacerlo sin abrazar sus luces y sus sombras?, se pregunta Niels Arestrup:Aunque se permitan el lujo de los mismos excesos caros, las similitudes en el estilo de vida no ponen necesariamente a estos abogados a la par de los poderosos. A veces, una persona que cree estar al mando no es más que un peón en un juego cuyas reglas no comprende. Tal vez el abogado haya vendido su alma por sus extravagantes honorarios. Tal vez su silencio ha sido comprado. Tal vez ahora es un cómplice, un títere implicado en un encubrimiento, y ya no es un agente libre. (...) Estos hombres se llevan a la tumba las sombras de otros hombres: un secreto que era demasiado para ellos.

Fue Pascale Robert-Diard, una periodista de Le Monde, quien sugirió al Bernard Stora, el director de la película, que llevara a la gran pantalla el caso real de Oliver Metzner. ¿Cómo pudo un hombre rico e influyente en la cima de su carrera poner fin a su vida?, duda Stora: Me sentía incómodo al tratar un tema tan cercano a la realidad. No me veía investigando a Olivier Metzner, recopilando material, interrogando a su familia, etc. Por eso, Pascale y yo -a los que pronto se nos unió Sonia Moyersoen- decidimos escribir un relato de ficción con personajes totalmente originales.

"El caso Villa Caprice", que se estrenó en cines españoles el pasado mes de enero de la mano de Vercine, estará disponible para suscriptores de Filmin a partir del 10 de junio en VE (Versión doblada al Español) y VOSE (Versión Original Subtitulada en Español).

El caso Villa Caprice Título original: Villa Caprice. País y año de producción: Francia, 2020. Duración: 103 minutos. Dirección: Bernard Stora. Guion: B. Stora, Pascale Robert-Diard. Reparto: Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irene Jacob, Paul Hamy, Michel Bouquet, Laurent Stocker, Éva Darlan, Claude Perron, Sophie Verbeeck, Philippe Girard.

Bernard Stora DIRECTOR Y GUIONISTA Nació y creció en Marsella. Tras graduarse en la escuela de cine del IDHEC (Institut des Hautes Etudes Cinématographiques), trabajo como ayudante con directores como Henri-Georges Clouzot ("L’Enfer"), Jean Eustache ("Le père Noël a les yeux bleus"), Jean-Pierre Melville ("Círculo Rojo"), o John Frankenheimer ("French Connection 2"). Como director ha trabajado principalmente en televisión.