Casas de madera prefabricada en Delmader

miércoles, 1 de junio de 2022, 16:47 h (CET)

Las casas de madera prefabricadas se están convirtiendo en una de las opciones preferidas de las personas que necesitan una vivienda, por varias razones diferentes.

La principal de ellas tiene que ver fundamentalmente con el tiempo y con el dinero, ya que este tipo de casas es mucho más económica que las de ladrillo y su tiempo de fabricación es mucho menor.

Su personal cualificado es capaz de ofrecer estos servicios completamente a medida, según las especificaciones y necesidades de cada cliente.

Fabricación de casas prefabricadas de madera a medida Una de las principales áreas de especialización de Delmader es precisamente el trabajo con madera. La razón es que se trata de un material que no solo es ideal para la fabricación de casas, sino que además cuenta con características que la hacen aún más interesantes. Por ejemplo, ofrece un buen aislamiento térmico y acústico, se puede tratar fácilmente con sustancias antifuego, antihongos y antibacterianas y es más económica que otros materiales.

En este sentido, uno de los principales servicios de la compañía consiste en la fabricación a medida de casas prefabricadas de madera. Ellos cuentan con los materiales, las herramientas, los profesionales y la metodología para realizar estos proyectos de manera eficiente y con una gran calidad en el resultado final, siempre ajustándose a los requerimientos, necesidades y presupuesto de sus clientes.

Estas viviendas no solo son más ecológicas, sino que además son muy duraderas y estables. Sin embargo, lo que las hace aún más atractivas es que son mucho más económicas que las viviendas tradicionales e incluso que otras casas prefabricadas, pudiendo fabricarse en menor tiempo.

Toda una gama de servicios de construcción disponibles para sus clientes Este no es el único servicio que ofrece Delmader, sino que también se les puede contratar para el diseño y/o construcción de saunas, pérgolas, tarimas flotantes, cenadores, garajes y porches, todos ellos hechos utilizando madera de excelente calidad, muy bien tratada para su durabilidad, resistencia y eficiencia. Así mismo, tienen disponible un servicio de fabricación y venta de puertas de madera hechas a mano y ventanas de PVC. Sin mencionar que además se especializan en crear interiores de madera a medida, para lo cual cuentan con personal cualificado para todo tipo de diseño y trabajos de interiorismo.

Para poder conocer más de los servicios de Delmader, mirar fotos de su catálogo y de sus proyectos realizados o solicitar la fabricación de una casa de madera prefabricada, solo hay que ingresar a su sitio web. Allí, hay una sección dedicada a cada uno de estos servicios y, en el caso de las casas de madera, dispone de un formulario online que se puede rellenar en pocos minutos, con lo cual el cliente podrá dar inicio al proyecto de construcción de su vivienda ideal.



